أخبار مصر العاجلة.. بديع والشاطر والكتاتنى و15 آخرين على قوائم الإرهاب

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية لتفاصيل قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، بإدراج كل من: محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، و15 قياديًا بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية للفعاليات الختامية لأعمال القمة العربية فى شرم الشيخ، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد خلالها اتفاق قادة ورؤساء الدول العربية على إنشاء قوات عسكرية مشتركة، على أن يتم عقد اجتماعات بين رؤساء أركان الجيوش العربية لبحث تفاصيل تشكيلها.

وفى إطار التغطية الشاملة للجلسة الختامية للقمة العربية، تابع "اليوم السابع" المؤتمر الصحفى المشترك بين وزير الخارجية سامح شكرى، وأمين عام الجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى، اللذان أكدا خلاله أن تدشين القوة العربية المشتركة سيتم خلال 4 أشهر، موضحين أن الاشتراك فى هذه القوات اختيارى لدول الجامعة العربية، وأن ما تردد عن رفض العراق، للفكرة غير صحيح، وإنما طالب الجانب العراقى مزيدًا من الدراسة.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لعمليات "عاصفة الحزم"، التى تشنها القوات السعودية ودول عربية، ضد معاقل الحوثيين، استجابة لطلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بتدخل الدول العربية، لرد الانقلاب الحوثى، وعودة الشرعية.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- النائب العام يدرج بديع والشاطر وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

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- الرئيس السيسى يغادر شرم الشيخ عائدا للقاهرة بعد انتهاء القمة العربية

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- السيسى: رؤساء أركان الجيوش العربية سيبحثون تفاصيل القوة العسكرية المشتركة

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- السيسى يجرى مباحثات مع بان كى مون ورئيس البرلمان الجزائرى

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- وزير الخارجية: المصالحة مع قطر لم تطرح خلال القمة العربية

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- مجلس التعاون الخليجى: تسليم أسلحة الحوثيين شرط الدخول فى حوار لحل الأزمة

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- وزير خارجية اليمن:عبد الله صالح يستعد للهروب لإريتريا مع كبار مساعديه (تحديث)

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- نبيل العربى: تواصل الأعمال العسكرية فى اليمن حتى إنهاء الانقلاب

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- مهاب مميش لـ"اليوم السابع": مصر ستؤمن عبور السفن من مضيق باب المندب

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- الرئيس اليمنى يقيل ابن عبد الله صالح من منصب سفير بلاده فى الإمارات

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- مقتل 6 إرهابيين والقبض على 21 آخرين فى حملة أمنية جنوب رفح

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- سماع دوى انفجارات متقطعة وتصاعد كثيف للأدخنة بشمال سيناء

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- إحباط محاولة تفجير عبوة بقوات الأمن وضبط مخزن قنابل فى شمال سيناء

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- إحباط محاولة تفجير عبوة بقوات الأمن وضبط مخزن قنابل فى شمال سيناء

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- انفجار عبوة ناسفة بشارع مصطفى النحاس دون إصابات

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- ضبط 19 من قيادات الإخوان و25 من اللجان النوعية بحوزتهم عبوات ناسفة

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- الداخلية: ضبط 8 إرهابيين حاولوا الانضمام لـ"داعش" وروجوا لفكر التنظيم

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- نقيب الصحفيين: ضد شطب عضوية المنتمين للإخوان العاملين بتركيا وقطر

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- موجز أخبار محافظات مصر.. تفكيك قنبلة بدائية داخل مدرسة فى المنيا

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- موجز أخبار مصر للساعة6.. سامح شكرى: تدشين قوات العرب المشتركة خلال 4أشهر

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- موجز الصحافة العالمية: على عبد الله صالح يتصرف باعتباره زعيم اليمن

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- موجز أخبار مصر للساعة1.. السيسى: قادة العرب اتفقوا على إنشاء قوات مشتركة

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