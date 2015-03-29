إنهاء أعمال رصف الطرق بمركزى باريس وبلاط فى الوادى الجديد

أنهت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة باريس مشروعات، خطة رصف الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة باريس للعام المالى الحالى، بتكلفة إجمالية 6,4 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف عدد من الطرق تمثلت فى القصر القبلى وقرى جدة وجو رمشين وبغداد ومدخل عزبة بدران وعدد من الطرق داخل مدينة باريس.

كما انتهت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد من تنفيذ خطة رصف الطرق الداخلية لمركز بلاط بتكلفة إجمالية 2.9 مليون جنيه، حيث تم رصف وإعادة رفع كفاءة طريق مدينة بلاط داخل المدينة نفسها بطول 900 متر بإجمالى اعتمادات 617 ألف جنيه تم تخصيصها لرصف عدة طرق، بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحى فى مدينة بلاط، فى إطار تنفيذ أعمال رد الشىء لأصله.

كما تم الانتهاء من رصف طريق قرية البشندى بطول 1200 متر، وطريق قرية علوان قرية أولاد عبد الله بطول 800 متر، وطريق بمدخل قرية البساطين بطول 800 متر، بإجمالى طرق داخلية بطول 2300 متر، وذلك بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه من موازنة جهاز التعمير بالمحافظة.