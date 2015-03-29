أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنهاء أعمال رصف الطرق بمركزى باريس وبلاط فى الوادى الجديد

Google+ Print
إنهاء أعمال رصف الطرق بمركزى باريس وبلاط فى الوادى الجديد إنهاء أعمال رصف الطرق بمركزى باريس وبلاط فى الوادى الجديد
أنهت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة باريس مشروعات، خطة رصف الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة باريس للعام المالى الحالى، بتكلفة إجمالية 6,4 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف عدد من الطرق تمثلت فى القصر القبلى وقرى جدة وجو رمشين وبغداد ومدخل عزبة بدران وعدد من الطرق داخل مدينة باريس.

كما انتهت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد من تنفيذ خطة رصف الطرق الداخلية لمركز بلاط بتكلفة إجمالية 2.9 مليون جنيه، حيث تم رصف وإعادة رفع كفاءة طريق مدينة بلاط داخل المدينة نفسها بطول 900 متر بإجمالى اعتمادات 617 ألف جنيه تم تخصيصها لرصف عدة طرق، بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحى فى مدينة بلاط، فى إطار تنفيذ أعمال رد الشىء لأصله.

كما تم الانتهاء من رصف طريق قرية البشندى بطول 1200 متر، وطريق قرية علوان قرية أولاد عبد الله بطول 800 متر، وطريق بمدخل قرية البساطين بطول 800 متر، بإجمالى طرق داخلية بطول 2300 متر، وذلك بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه من موازنة جهاز التعمير بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365