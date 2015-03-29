أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يشكل لجنة لسحب 159 فدانا من إحدى الشركات الزراعية

Google+ Print
محافظ الشرقية يشكل لجنة لسحب 159 فدانا من إحدى الشركات الزراعية محافظ الشرقية يشكل لجنة لسحب 159 فدانا من إحدى الشركات الزراعية
قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة بصفة عاجلة لإعداد مذكرة تعرض على عليه بسحب أرض الإصلاح الزراعى التى تقع على مساحة 159 فدانا باسم شركة ايتماكو للتنمية الزراعية، حيث قامت الشركة ببيع مساحات من الأرض تتراوح ما بين 28 فدانا و17 سهما، قام المشترون الجدد باستغلال الأرض فى الغرض غير المرخص لها، وإقامة منتجعات سياحية وتقسيمها لمناطق سكنية.

وبعد ورود عدة شكاوى للمحافظ قاد اليوم حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة فاقوس، ورئاسة المركز والقيادة الأمنية لقطاع شمال الشرقية، وتمت إزالة جميع الأعمدة الكهربائية بالمساحة المتعدى عليها، ونزع اللافتات الموجودة بالمنطقة باسم المتعدين.

وقال المحافظ: كيف يتم بيع أرض بساتين منتجة لتحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية؟، وطلب رئيس الوحدة المحلية القروية بالسماعنة فى وقته تحرير محضر بيئة لقيامهم بقطع الأشجار المثمرة، ووصفها المحافظ بأنها جريمة فى حق الدولة، قائًلا: من شارك فيها فهو مجرم.

وطلب المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالسماعنة تصوير المكان بالكامل ومصادرة الأعمدة الكهربائية التى قام بزرعها المتعدين، ونقلها على سيارات مجلس المدينة لاستغلالها، وقال: الدولة قادمة ولا مكان للفوضى وسيتم تقويض أركان مؤسسة الفساد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365