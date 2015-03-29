محافظ الشرقية يشكل لجنة لسحب 159 فدانا من إحدى الشركات الزراعية

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة بصفة عاجلة لإعداد مذكرة تعرض على عليه بسحب أرض الإصلاح الزراعى التى تقع على مساحة 159 فدانا باسم شركة ايتماكو للتنمية الزراعية، حيث قامت الشركة ببيع مساحات من الأرض تتراوح ما بين 28 فدانا و17 سهما، قام المشترون الجدد باستغلال الأرض فى الغرض غير المرخص لها، وإقامة منتجعات سياحية وتقسيمها لمناطق سكنية.

وبعد ورود عدة شكاوى للمحافظ قاد اليوم حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة فاقوس، ورئاسة المركز والقيادة الأمنية لقطاع شمال الشرقية، وتمت إزالة جميع الأعمدة الكهربائية بالمساحة المتعدى عليها، ونزع اللافتات الموجودة بالمنطقة باسم المتعدين.

وقال المحافظ: كيف يتم بيع أرض بساتين منتجة لتحويلها إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية؟، وطلب رئيس الوحدة المحلية القروية بالسماعنة فى وقته تحرير محضر بيئة لقيامهم بقطع الأشجار المثمرة، ووصفها المحافظ بأنها جريمة فى حق الدولة، قائًلا: من شارك فيها فهو مجرم.

وطلب المحافظ رئيس الوحدة المحلية بالسماعنة تصوير المكان بالكامل ومصادرة الأعمدة الكهربائية التى قام بزرعها المتعدين، ونقلها على سيارات مجلس المدينة لاستغلالها، وقال: الدولة قادمة ولا مكان للفوضى وسيتم تقويض أركان مؤسسة الفساد.