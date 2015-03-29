إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "آل شابون" و "آل بهادر" بسوهاج

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج اليوم، بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، الخصومة الدائرة بين عائلتى " آل شابون " و "آل بهادر" دائرة مركز المنشأة.

وذلك بحضور اللواء أيمن السيسى نائب المدير لقطاع الجنوب نائبا عن مدير أمن سوهاج، والعميد حسين فؤاد مأمور مركز المنشاة والعقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز، والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز، والنقيب احمد الشورى معاون مباحث المركز، و والنقيب محمود رضا"رئيس نقطة الدويرات"، والملازم أول"وائل شبانه" "رئيس نقطة كوم بدار، وأكثر من 2000 من أهالى القرية والقرى المجاورة وطرفى الخصومة، يتقدمهم كبار العائلات والعمد والمشايخ ورجال الدينى الإسلامى والمسيحى .

واقسم طرفى الخصومة الثأرية على كتاب الله تعالى، أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما، واتفقا على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى، من أجل إرثاء قواعد الأمن والأمان وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من أجل سلامة الجميع.

وتعود الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتى " آل شابون " و " أل بهادر"بناحية كوم بدار دائرة المركز إلى عام 2014، على إثر حدوث مشاجرة بين العائلتين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية" دون حدوث إصابات " أو وفيات، والمحرر عنها المحضر رقم 2648 إدارى مركز المنشاه لسنة 2014 .