بالصور.. جامعة أسوان تقيم يومًا لليتيم تحت عنوان "افرح من قلبك"

جانب من الاحتفالية

نظمت جامعة أسوان، متمثلة فى أسرة اللغة الفرنسية بكلية الآداب، وفريق الخير، اليوم الأحد، كرنفالاً بعنوان "افرح من قلبك" بمناسبة يوم اليتيم.

شارك فى الاحتفالية التى أقيمت فى إحدى الجزر النيلية بمدينة أسوان، مجموعة من أعضاء هيئة التدريس، وعميد كلية الآداب بجامعة أسوان، وعدد من طلاب الكلية، وأيضًا عدد كبير من أيتام دار الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات.

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طفلة تفرح بالرقص مع الشخصيات الكارتونية

بدأ الحفل بنزهة نيلية وصولاً إلى إحدى الجزر النيلية بمدينة أسوان، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفقرات والألعاب والمسابقات وقضاء وقت ممتع فى الملاهى للأطفال، وأيضًا توزيع مجموعة من الهدايا على المشاركين.

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لوحة افرح من قلبك

وأوضح الدكتور محمد الصغير، رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والمشرف العام على المبادرة، أنه يدعم ويشجع مثل هذه المبادرات الهادفة، والتى تسعى للمساهمة فى تخفيف معاناة الأيتام.



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القائمون على الحفل يرسمون الأشكال على وجوه الأطفال