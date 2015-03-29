كلية الطب بجامعة المنصورة تحتفل بتخريج الدفعة 46

احتفلت كلية الطب بجامعة المنصورة بتخريج الدفعة 46 بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور الهلالى الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

تضمنت فقرات الحفل السلام الجمهورى والقرآن الكريم ثم فقرات فنية وغنائية متنوعة، وقدم الدكتور محمد عطية البيومى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب التحية والتقدير للدكتور رئيس الجامعة والضيوف ووصف هذا اليوم بيوم الحصاد وقدم الشكر الخاص لأولياء الأمور الذين ساعدوا أبناءهم للوصول للقمة

> وأضاف أن كلية الطب اليوم تجتمع لتخريج ما يقرب من 1000 طبيب يحملون على عاتقهم أعباء علاج المرضى وتخيف آلامهم.