مصرع وإصابة تسعة أشخاص فى حادثى تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج جراء وقوع حادثى تصادم بالبحيرة .

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية شبرا النونة اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور كل من فاطمة محمد محمد الوكيل ربة منزل، ونادية السيد عطا ربة منزل للطريق اصطدمت بهما السيارة رقم 800397 ملاكى بحيرة، قيادة رجب فؤاد ناصر العمرى "سائق"، مما أدى إلى وفاة الأولى وإصابة الثانية باشتباه نزيف داخلى بالمخ والبطن، وجرح رضى بالوجه "ولا يمكن استجوابها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود والمصابة لذات المستشفى.

وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفاة نبيل عبد الحميد عبد العاطى، مندوب شرطة بالحماية المدنية مديرية أمن القاهرة، مقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 7007/2015 جنح المركز.

وفى ذات السياق تلقى مركز شرطة دمنهور إخطارا من شرطة النجدة بحادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية ناصر تجاه القاهرة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6385 ب ع ج (ميكروباص) قيادة رامى محمود أبوهيبة، سائق، مقيم طرابمبا دائرة المركز بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها بالأرض الزراعية المجاورة للطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من مستقلى السيارة وهما كل من سمير فوزى السيد سالم "مدرس"، ونجوى محمد أبو اليزيد السيد "مدرّسة" مقيمان شبرا دائرة قسم دمنهور، وإصابة قائد السيارة وأربعة من مستقليها بكسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 9456/2015 جنح المركز.