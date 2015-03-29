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ضبط كيلو حشيش بحوزة سائقين والقبض على آخرين لتعاطيهم المخدرات بالبحيرة

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ضبط كيلو حشيش بحوزة سائقين والقبض على آخرين لتعاطيهم المخدرات بالبحيرة ضبط كيلو حشيش بحوزة سائقين والقبض على آخرين لتعاطيهم المخدرات بالبحيرة
تمكن قبل قليل ضباط الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات ( بمنطقة غرب الدلتا ) من ضبط أيمن ا س " سائق و مقيم أبو الريش دائرة القسم حال قيادته لسيارته ملاكى بحيرة وبداخلها ( 30 ) قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش وهاتف محمول و مبلغ ( 110 ) جنيهات.

وتمكنوا أيضا من ضبط " محمد ف م " سائق حال قيادته سيارة ( تاكسى ) وبداخلها ( 110 ) قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ ( 240 ) جنيه .

و خلال حملة مرورية بدائرة مركز حوش عيسى و تم فحص ( 16) من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدره من عدمه ووردت النتائج بايجابية العينات ( 2 ) منهم.

و اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المذكورين، وأمر اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بعرضهم على النيابة العامة .

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مصر 365