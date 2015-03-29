“ضحايا الاختطاف” تؤكد تحديد جلسة قضائية في الدعوى المرفوعة لوقف قرار رفض إشهارها

أكدت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ان مجلس الدولة ، حدد يوم 19 أبريل المقبل ، موعدا لنظر الدعوى القضائية التى تقدمت بها المؤسسة، وحملت رقم 33561 لسنة 69 قضائية ، ضد كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ، ومحافظ القاهرة ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة ، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي ، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة.

ودعا إبرآم لويس رئيس مجلس أمناء المؤسسة فى بيان له اليوم كل منظمات المجتمع المدني بالتصدي للقيود المفروضة من أجهزة الدولة علي المجتمع المدني ، وتعنت الأجهزة التنفيذية فى تطبيق القانون ، وعدم احترامها للدستور، مؤكدا على استمرار مؤسسته فى العمل، لحين البت فى دعواه القضائية.