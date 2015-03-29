أنا فيرجسون –عن العدو الاستثنائي.. جوزيه مورينيو

"أنا شخص استثنائي".. ومن لا يخاف بعد تلك الكلمات من الشاب الجديد الذي يصل إلى إنجلترا، حتى إذ كان أليكس فيرجسون نفسه؟

العدو الفريد من نوعه، جوزيه مورينيو بطل حلقة جديدة من أسرار فيرجسون.

من منا لا يعرف السير أليكس، بالطبع الكل يعرف فيرجسون وشاهد ألقابه وإنجازاته في عالم كرة القدم وبالتحديد مع مانشستر يونايتد .. ولكن في حياة فيرجسون العديد من الأسرار التي لا يعرفها الكثير.

ولا يوجد أفضل من فيرجسون بنفسه لكي يحكي أسرار وخبايا في حياة السير أليكس.

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وبعدما كانت البداية مع زلاتان إبراهيموفيتش ثم الساحر بيرلو والقائد جيرارد..الآن وقت "الاستاذ" فيرجسون.

أقرا – الحلقة الأولى .. أنا فيرجسون – عندما قلت لرونالدو: سأقتلك.. سأطلق عليك النار..

أقرا – الحلقة الثانية .. أنا فيرجسون – عن غفوة مدتها 5 دقائق تسبب في بقائي مدربا لـ11 سنة أخرى..

أقرا – الحلقة الثالثة .. أنا فيرجسون - عندما تسبب "الأحمق" فان نيستلروي في بكاء رونالدو..

أقرا – الحلقة الرابعة .. أنا فيرجسون – أنا فيرجسون – عن ضربة حذاء في وجه بيكام.. ماذا تفعل في نفسك يا "غبي"..

أقرا – الحلقة الخامسة .. أنا فيرجسون – عن ركلة تيري التي أيقظتني من كابوس مميت..

أقرا – الحلقة السادسة .. أنا فيرجسون – عن الوحش المرعب سبب أسوأ مشهد في حياتي..

كل ما سيتم ذكره الآن، نُشر على لسان فيرجسون في كتابه "سيرتي الذاتية .. أليكس فيرجسون".

التهديد المحتمل

"أول مرة أدركت فيها أن جوزيه مورينيو سيكون تهديدا محتملا كان في أول مؤتمر صحفي له".

"أول مؤتمرات مورينيو كمدرب لشيلسي في 2004 كان علامة على التهديد القادم".

"مورينيو قال: رجاء لا تعتبروني مغرورا، لكني شخص استثنائي، واااو".

"يا له من شخص جريء للغاية".

"بدأ صوت في داخلي يقول لي: شاب جديد يظهر في الساحة الآن.. شخص ذكي".

الأفضل من الجميع

"تحدثت مع كارلوس كيروش (المساعد) عن مورينيو، قال لي: إنه ذكي".

"كيروش يعرف مورينيو منذ أن كانا معا في الأكاديمية".

"جوزيه كان أحد طلاب كيروش في البرتغال".

"فجأة قال لي كيروش: فيرجسون.. مورينيو كان أفضل تلاميذي".

"وأكمل: الأفضل بفارق كبير جدا جدا عن البقية".

"وقتها علمت أنني لن أكون ذكيا لو أقحمت نفسي في عراك نفسي معه".

البداية القوية

"جوزيه كان يحتاج أن يبدأ بداية قوية في أول أسابيعه في تشيلسي".

"وبالفعل، البلوز تفوقوا علينا بفارق 6 نقاط ولم نستطع أن نلحق بهم أبدا عندما تصدروا الدوري".

"جوزيه قال: نفوز بالمباريات بشق الأنفس، نعم كانت أغلب مبارياتهم تنتهي بالفوز بفارق هدف واحد".

"كانوا يسجلون ثم يتراجعون، تشيلسي أصبح فريقا منظما وصعبا للغاية".

المواجهة الأولى

"أول مواجهة بيني ومورينيو كانت قبل أن يأتي إلى تشيلسي".

"كانت في لقاء دوري أبطال أوروبا 2003-04 عندما أخرجنا بورتو بقيادة مورينيو من البطولة".

"وحصل شجار بيننا في لقاء الذهاب".

"غضبي في تلك المباراة كان بسبب أني رأيت إدعاء السقوط أكثر من مرة من لاعبي بورتو".

"غضبت بشدة على مورينيو، لقد بالغت في الغضب، وأعتقد أنه أذهل من غضبي".

"فقدنا كين في لقاء العودة بسبب طرده في لقاء الذهاب".

"وفي لقاء العودة تصرف الحكم بشكل غريب، قبل النهاية بدقائق قليلة كريستيانو تجاوز مدافع بورتو قبل أن يسقط ويرفع حكم الراية رايته".

"ولكن حكم المباراة قرر إكمال اللعب، وتقدم بورتو وسجل هدفا وتأهل".

"بعد المباراة هنأت مورينيو، شربنا نبيذا معا، قلت له: لقد كنت محظوظا، لكني أتمنى لك الحظ أيضا في مباراتك القادمة".

الفيلسوف مورينيو

"جوزيه كان فيلسوفا بلا شك، بداية فلسفته كانت أن يتأكد أن فريقه لن يخسر".

"مع إنتر وأمام برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال، كان يعلم أن إنتر سيتنازل على أكثر من 65% من الاستحواذ على الكرة".

"الكل يعرف ذلك، سياسة برشلونة هي أن يضمن الفريق تواجد كثيف له في وسط الملعب".

"إذ وضعت 4 لاعبين سيضعوا 5، إذ وضعت 5 سيضعوا 6، بتلك الطريقة يستطيعون تدوير الكرة إلى الأمام والخلف وأنت في دائرة لا تعرف ماذا تفعل".

"جوزيه كان مدركا تماما أنه لن يرى الكرة كثيرا بحوزة فريقه أمام برشلونة".

"ولكنه كان يملك أسلحته الشخصية، أهمها التمركز والتركيز".

"كامبياسو كان من أهو أوراق مورينيو في إنتر".

"أمام برشلونة عندما يظهر ميسي يظهر كامبياسو، في الوسط في الجناح في الهجوم فأي مكان .. ظهور ميسي = ظهور كامبياسو".

"كان الأمر شديد الفعالية".

رسالة مورينيو

"دار بيني وبين مورينيو حديثا عام 2008 بخصوص الاعتزال".

"قلت له: لا أعلم متى سأعتزل".

"واستمر الحديث، قلت: يزداد الأمر صعوبة عندما تكبر .. لأنك تخاف من الاعتزال".

"ثم فجأة قال لي: فيرجسون.. لا تعتزل، أنت الذي يدفعني للأمام".

"جوزيه كان يعشق التحديات وقتها حين رحل إلى إنتر قال لي: لكني أود لاحقا أن أعود إلى إنجلترا".

وهو ما حدث ..