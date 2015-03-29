بالفيديو - شرطي يسجل أول هدف في تاريخ جبل طارق

لأول مرة في التاريخ ينجح منتخب جبل طارق في تسجيل هدف في مرمى خصمه، هدف جاء بأقدام رجل شرطي!

منتخب جبل طارق يحل ضيفا على منتخب اسكتلندا في لقاء الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2016.

وكانت جبل طارق قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 1997 غير أن الطلب قوبل بالرفض بسبب معارضة إسبانيا.

لكن الويفا أعاد النظر في القضية بعد حصول جبل طارق على حكم لصالحها من قبل محكمة التحكيم الرياضي عام 2011.

ليبدأ منتخب جبل طارق في خوض مباريات التصفيات الأوروبي، وكانت أول مباراة في الـ19 من نوفمبر 2013.

ولم ينجح أي لاعب طوال مسيرة جبل طارق في تسجيل أي هدف رسمي، إلا أنه جاء أخيرا وفي مرمى اسكتلندا.

هدف جبل طارق جاء في الدقيقة 20 عن طريق ريان كاسكاريو وهو في الأصل رجل شرطي.

كاسكاريو صاحب الـ33 عاما الذي يعمل رجل شرطي سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده قبل أن يسجل منتخب اسكتلندا ثلاث أهداف متتالية.

شاهد - الهدف