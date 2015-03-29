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باسم مرسي لـ في الجول: لم أطلب قميص أبو تريكة.. وهاجموني لأنني زمالكاوي

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باسم مرسي لـ في الجول: لم أطلب قميص أبو تريكة.. وهاجموني لأنني زمالكاوي باسم مرسي لـ في الجول: لم أطلب قميص أبو تريكة.. وهاجموني لأنني زمالكاوي

أوضح باسم مرسي مهاجم الزمالك أسباب الصورة التي نشرها اليوم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر).

ونشر باسم صورته يحمل قميصه في رقم "22" ويخرج لسانه، ردا على من انتقده لاختياره هذا الرقم.

هدف مصر الأول في غينيا - باسم مرسي

وقال باسم لـFilGoal.com في تصريحات خاصة يوم الأحد: "قمت بهذه الصورة ردا على الحاقدين الذين هاجمونني ولم يفرحوا لتألقي مع منتخب ".

وأضاف "أحترم محمد أبو تريكة (نجم الأهلي المعتزل) وأُقدر قميصه، وشرف كبير أن أرتدي هذا الرقم، ولكني أساسا لم أطلبه وارتدائي له كان صدفة".

وتابع "كما أن أبو تريكة يرتدي القميص رقم 5 في المنتخب، ولم يُهاجم من ارتدى هذا الرقم، ولكن البعض هاجمني لأنني لاعبا في الزمالك ليس أكثر".

ونجح باسم في تسجيل هدف مصر الأول في مواجهة غينيا الاستوائية بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني للمباراة التي انتهت 2-0.

وأشار باسم "لا أفكر في أرقام، وكل تركيزي على كتابة تاريخ لنفسي .. والأرقام بعينها ليست حكرا على أحد، فقميص محمود الخطيب (10) وحازم إمام (14) لم يُحجب".

وسجل باسم مرسي هدفين في مباراتين شارك فيهما مع منتخب مصر حتى الآن، خلال 77 دقيقة فقط.

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فيديو اليوم السابع

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