تدرجات لونية تزين أجمل فساتين النجمات

تتجدد اتجاهات الموضة في كل موسم في إطلالات أشهر النجمات، ونشاهد من خلالها ما يلهمنا لتجديد إطلالاتنا الخاصة، وفي أجدد الإطلالات وأكثرها أناقة شاهدنا العديد من التصاميم الأنيقة بتدرجات لونية جذابة.

أبدع المصمم اللبناني إيلي صعب في إظهار التدرجات اللونية الناعمة في أكثر من إطلالة، ففي إطلالة الممثلة ليلي كولينز Lily Collins ظهرت تدرجات اللون البنفسجي بأجمل صورها فأعطتها إطلالة راقية وأنيقة، أما في إطلالة تايلر سويفت Taylor Swift في حفل GRAMMYs فقد ظهرت تدرجات اللون السماوي بتصميم عصري رائع.

كما اختارت العديد من النجمات تصاميم Burberry الناعمة بتدرجاتها الجميلة، ومنهن: العارضة البريطانية الشهيرة نعومي كامبل Naomi Campbell، وزميلتها بوبي ديليفين، بالإضافة للمذيعة كات ديلي Cat Deeley التي بدت متألقة بفستان جميل في حفل EMMYs.

تضفي التدرجات اللونية نعومة وفخامة على إطلالتك فلا تترددي باختيارها لأجمل سهراتك المسائية مثلما فعلت الممثلة هانا سيمون Hannah Simone بتصميم نعيم خان الرائع أو في إطلالة بسيطة بفستان أنيق على طريقة العارضة سوكي واترهاوس Suki Waterhouse.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات بالتدرجات اللونية على السجادة الحمراء، وأخبرينا برأيك.

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