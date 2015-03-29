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فريق كايروكي يقدم أحدث أغانيه في ساقية الصاوي السبت المقبل

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فريق كايروكي يقدم أحدث أغانيه في ساقية الصاوي السبت المقبل فريق كايروكي يقدم أحدث أغانيه في ساقية الصاوي السبت المقبل

يقدم فريق كايروكي مجموعة من أشهر أغانيه بالحفل المقام فى ساقية الصاوى،فى الرابعه ونصف مساء السبت 4أبريل.

ويأتى الحفل قبل 4 أيام من طرح ألبومهم الغنائي الجديد “ناس وناس”.،والمقرر له يوم 8 أبريل المقبل.

ويعد هذا الألبوم، الرابع للفريق في مشوارهم الغنائي، الذي بدأ عام 2011 بطرح ألبوم مطلوب زعيم، ثم في عام 2012 بالبوم وأنا مع نفسي قاعد، واختتم المشوار عام 2014 بألبوم السكة شمال.

وكان الفريق، طرح مؤخرًا أغنية “التليفزيون، من ألبوم “ناس وناس”، وحازت على إعجاب الجمهور، والتي يرصد من خلالها برامج التوك شو، التي تنشر بعضها أخبار كاذبة.

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