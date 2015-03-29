محافظ الإسكندرية: العالم ساعد مصر وبقي لنا أن نساعد أنفسنا

قال هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، إن الحكومة تغيرت من سياسة الإدارة والتنفيذ إلى الإشراف على التنفيذ، مؤكدا أن فرص الاستثمار والربح أصبحت كبيرة وحل المشاكل هي إحدى هذه الفرص.

وهنأ “المسيري” بنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي قائلا: “أتى العالم لمساعدة مصر وبقي لمصر أن تساعد نفسها”. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النقل الدولي واللوچستيات “مارلوج ٤” تحت عنوان “منظورالتنمية المستدامة للمشروعات العملاقة ” في الفترة من ٢٩ حتى ٣١ مارس الجاري، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري.

حضر المؤتمر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل، ونائبا عنه، والدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل سراج الدين، رئيس الأكاديمية.

وقال الفريق البحري مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس إن المشاريع العملاقة هي التي تعمل التنمية المستدامة كما أن مصر تتبنى كل قرن مشروع قومى عملاق موضحا أن في القرن 19 تبنت مصر مشروع قناة السويس وفي القرن إل 20 تبنت مصر مشروع عملاق وهو مشروع السد العالي والآن نحن في القرن 21 تقوم مصر بحفر قناة السويس الجديدة للشباب.

وأكد مميش على ضرورة الإلتزام بقوانين الاستثمار التى تحقق للمستثمر وللدولة النجاح مضيفا أن المستثمر يمكنه التعامل مع هيئة قناة السويس لحين الانتهاء من بناء هيئة التنمية في قناة السويس ويعتبر هذا المشروع اول مشروع قوى عملاق في القرن 21 كما أكد الفريق مهاب أن مصر بحاجة إلى كل المشروعات القومية العملاقة فنحن لا نعمل لوحدنا فنحن على تكامل وتعاون مع الدول العربية

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر عربي يعقد لدعم الاقتصاد المصري والذي يهدف للوصول لتحقيق الاستدامة من المشروعات العملاقة. كما يهدف إلى إلقاء الضوء على أهم وأحدث تلك المشروعات والتي من شأنها أن تحدث تأثيرا ملحوظا خاصة في مجال صناعة النقل البحري وما يرتبط به من مشروعات مكملة.