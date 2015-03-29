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مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية يشارك في المسيرة الدولية ضد الإرهاب بتونس‎

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مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية يشارك في المسيرة الدولية ضد الإرهاب بتونس‎ مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية يشارك في المسيرة الدولية ضد الإرهاب بتونس‎

قال السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، رئيس وفد المشارك في المسيرة الدولية ضد الإرهاب بتونس، التي انطلقت ظهر اليوم الموافق 29 مارس 2015، أنه يشارك في هذه المسيرة للتعبير عن تضامن مصر والشعب المصري مع تونس.

وأضاف أن مشاركة الوفد المصري تأتى أيضاً للإعراب للحكومة التونسية والشعب التونسي عن خالص عزاء الشعب المصري والحكومة المصرية، ولإعلان تضامننا معهم في الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه قد سبق أن اتصل الرئيس عبد الفتاح السيسى هاتفياً بالرئيس التونسي الباجى قائد السبسى لنقل تعازيه وتعازي الشعب المصري في نفس يوم الحادث الإرهابي الإليم.

وأكد تواصل جهود التعاون المشترك بين البلدين لمكافحة الإرهاب البغيض ، موضحاً أن الاعتداء الإرهابي على السائحين الأجانب الذي حدث بتونس مؤخراً أبلغ دليل على أن هؤلاء الإرهابيين هم أعداء البشرية كلها.

 

 

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