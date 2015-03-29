المرأة المصابة بالسكر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى

• النتائج المترتبة على الإصابة بالسكرى

• السيدات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، عن أن المرأة التى تعانى من الإصابة بمرض السكرى أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الثدى المتقدم عن غيرها.>وقالت الدكتورة لورين ليبسكومبى، وهى عالمة فى معهد العلوم السريرية التقويمية ومستشفى كلية البنات فى ولاية تورونتو الأمريكية، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن النساء اللاتى يعانين من الإصابة بمرض السكرى قد يصبحن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، ما يساهم فى ارتفاع معدل وفيات السرطان.>ونصحت ليبسكومبى النساء اللاتى يعانين مرض السكرى، بالكشف عن سرطان الثدى للحد من خطر تعرضهن لاكتشاف الإصابة بالسرطان فى مراحله المتقدمة.

وحلل الباحثون بيانات من أكثر من 38000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20- 105 اللاتى تم تشخيصهم بسرطان الثدى بين عامى 2007 و2012، وكان ما يقرب من 16 فى حالة منهن يعانين من مرض السكرى.

وكانت النساء اللاتى يعانين من مرض السكرى، أكثر عرضة للإصابة بالسرطان الثدى بنسبة 14% فى المرحلة الثانية، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى بنسبة 21% فى المرحلة الثالثة، وأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى بنسبة 16% فى المرحلة الرابعة.

• السكرى يرفع من فرص الموت المبكر لمرضى السرطان

>وأضاف الباحثون أن البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات للمرضى المصابين بسرطان الثدى مع مرض السكرى كان أقل من 15% بالمقارنة بغير المصابين بالسكرى، وفقًا للدراسة التى نشرت فى شهر مارس الجارى بمجلة أبحاث وعلاج السرطان.

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