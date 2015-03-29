أخبار عاجلة

الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة تؤكد ضرر السجائر الإلكترونية على أدمغة الأجنة والرضع

Google+ Print
دراسة تؤكد ضرر السجائر الإلكترونية على أدمغة الأجنة والرضع دراسة تؤكد ضرر السجائر الإلكترونية على أدمغة الأجنة والرضع
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن التعرض لنيكوتين السجائر الإلكترونية قد يؤدى إلى تلف أدمغة الأجنة داخل الرحم، وكذلك أدمغة الرضع والأطفال والمراهقين.

النيكوتين يضر المخ والرئتين


>وقد أظهرت التجارب التى أجريت على الحيوانات، أن التعرض للنيكوتين يمكن أن يضر بنمو الرئتين والمخ، وفقًا لكبير مؤلفى الدراسة الدكتور تيم مكافى، مدير مركز التدخين والصحة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية “CDC”.

الضرر يصيب مناطق التفكير وتطور اللغة


>وقال مكافى إن الضرر فى أدمغة الحيوانات يحدث فى المناطق الخاصة بالتفكير وتطور اللغة، والذاكرة على المدى الطويل والقصير.

وعلى الرغم من أن المصنعين يؤكدون أن السجائر الإلكترونية آمنة لأنها تطلق بخار الماء غير المؤذى، إلا أن البخار يحتوى على النيكوتين، الذى يمكن للأطفال استنشاقه من خلال تواجدهم بالقرب من المدخنين الذين يستخدمون هذه الأجهزة.

كما يمكن أيضا أن يتعرض الأطفال للنيكوتين من الأسطح التى تراكم عليها بخار السجائر، إذا قاموا بلمسها عن طريق وضع أيديهم فى أفواههم، وفقًا للباحثين.

يستقبل اليوم السابع أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365