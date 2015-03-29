دراسة تؤكد ضرر السجائر الإلكترونية على أدمغة الأجنة والرضع

النيكوتين يضر المخ والرئتين

الضرر يصيب مناطق التفكير وتطور اللغة

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن التعرض لنيكوتين السجائر الإلكترونية قد يؤدى إلى تلف أدمغة الأجنة داخل الرحم، وكذلك أدمغة الرضع والأطفال والمراهقين.>وقد أظهرت التجارب التى أجريت على الحيوانات، أن التعرض للنيكوتين يمكن أن يضر بنمو الرئتين والمخ، وفقًا لكبير مؤلفى الدراسة الدكتور تيم مكافى، مدير مركز التدخين والصحة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية “CDC”.>وقال مكافى إن الضرر فى أدمغة الحيوانات يحدث فى المناطق الخاصة بالتفكير وتطور اللغة، والذاكرة على المدى الطويل والقصير.

وعلى الرغم من أن المصنعين يؤكدون أن السجائر الإلكترونية آمنة لأنها تطلق بخار الماء غير المؤذى، إلا أن البخار يحتوى على النيكوتين، الذى يمكن للأطفال استنشاقه من خلال تواجدهم بالقرب من المدخنين الذين يستخدمون هذه الأجهزة.

كما يمكن أيضا أن يتعرض الأطفال للنيكوتين من الأسطح التى تراكم عليها بخار السجائر، إذا قاموا بلمسها عن طريق وضع أيديهم فى أفواههم، وفقًا للباحثين.

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