براءة رجل أعمال فلسطينى من تهمة الاستيلاء على 1.5 مليار جنيه

برأت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم رجل الأعمال الفلسطينى الجنسية سامى محمد أحمد القرينى، والحاصل على الجنسية الكندية، من تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مليار و500 مليون جنيه مقابل حجز شقق لهم بمنتجع "آيماريتس هايتس" الذى يملكه فى الساحل الشمالى حيث سبق وعاقبته محكمة جنح مصر الجديدة بالحبس 17 سنة.

كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتى مقيم بدبى، اتهم فيه الفلسطينى سامى القرينى "56 سنة"، مهندس معمارى والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام ثلاثين مليون جنيه مصرى منه نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.

وقالت التحريات إن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره فى استكماله بسبب إنفاقه ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين فى حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتى تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه، مع تزوير توقيعه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضافت التحريات أن المتهم صرف مبالغ طائلة من الأموال على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، رغم تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ وبضبطه وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق وإحالته إلى محكمة جنح مصر الجديدة، فقضت بجلسة 28 ديسمبر من العام الماضى بسجنه 17 سنة، بتهمة بالنصب على مواطنين أقاموا ضده 350 قضية.

يذكر أن القرينى محبوس على ذمة قضايا أخرى، وما زال قرار النيابة العامة بمنعه من التصرف فى أمواله نافذًا لاتهامه فى قضايا نصب واحتيال أخرى.