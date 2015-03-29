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ضبط 29 طنا ونصف منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات بالمحلة

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ضبط 29 طنا ونصف منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات بالمحلة ضبط 29 طنا ونصف منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات بالمحلة
تمكن ضباط مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 29 طنا و387 لترا منظفات صناعية مصنوعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام داخل مصنع بدون ترخيص بقرية صفط تراب مركز المحلة.

كانت معلومات قد وردت للرائد حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام "و.ا.م" 33سنة مقيم شارع إبراهيم محرم بإنشاء مصنع بدون ترخيص بقرية صفط تراب مركز المحلة لتصنيع المنظفات وقيامه بتصنيعها من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام وبيعها للجمهور، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية شارك فيها الرائد محمد زايد والنقيب محمد نصر الضباط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود تم استهداف المصنع والتفتيش فى حضور "م.ا.ع" 29سنة المدير المسئول مقيم بقرية كفر علوان مركز طنطا .

وتم ضبط (12350) عبوة كلور سعة العبوة (1 لتر) معبأة داخل كراتين معدة للبيع، و(4650) عبوة فنيك سعة العبوة (1 لتر) معبأة داخل كراتين معدة للبيع، و6000 لتر فنيك معبأة داخل ( 2 ) تانك معدة للبيع، ( 4387 ) عبوة صابون سعة العبوة ( 1 لتر ) معبأة داخل كراتين معدة للبيع، و(2000) لتر صابون معبأة داخل عدد (1) تانك معدة للبيع بإجمالى وزن 29 طنا و387 لترا.

بسؤال المتهم المذكور اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص، تحرر المحضر 12803 جنح مركز المحلة، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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