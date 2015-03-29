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أمناء شرطة يعلنون رفضهم الاستمرار فى تأمين "فيلتى" العادلى والمراسى

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أمناء شرطة يعلنون رفضهم الاستمرار فى تأمين "فيلتى" العادلى والمراسى أمناء شرطة يعلنون رفضهم الاستمرار فى تأمين "فيلتى" العادلى والمراسى
أكد مصدر بمديرية أمن الجيزة أن أمناء شرطة من المشاركين فى تأمين فيلا اللواء حبيب العادلى بمدينة الشيخ زايد، وفيلا اللواء أسامة المراسى بالحى المتميز بأكتوبر، أعلنوا رفضهم الاستمرار فى تأمين الفيلتين.

وأوضح المصدر أن الأمناء عللوا سبب رفضهم المشاركة فى التأمين لكون الوزير الأسبق كان يتعامل مع الأفراد خلال توليه الوزارة بطريقة مهينة، بجانب عدم اعترافه بهم كجزء أساسى فى وزارة الداخلية، وذلك من خلال القرارات التى يتخذها وتصب فى مصلحة الضباط فقط.

وذكر المصدر الأمنى أن اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، نشبت بينه وأمناء الشرطة خلافات، ما دفعهم لرفض المشاركة فى تأمين منزله، وأكد المصدر أن قيادات بمديرية أمن الجيزة تمكنت من إقناع الأمناء بأداء واجبهم المنوط بهم، لحين التوصل إلى حل، ومن المقرر أن يجتمع أمناء الشرطة غدا بقيادة أمنية كبيرة لمناقشة الأمر.

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مصر 365