ضبط 2 طن بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة

تمكن ضباط مباحث التموين بالمحلة من ضبط 2طن بنزين 80مدعم داخل مخزن بقرية مناعة مركز المحلة قبل بيعهم فى السوداء السوداء.>و>كانت معلومات قد وردت للنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام م.ا.ا- 41سنة بإدارة محطة وقود بدون ترخيص بقرية مناعة مركز المحلة، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء رغم عدم صرف حصة للمحطة.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن التابع للمحطة وضبط 2 طن بنزين 80 مدعم واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 12976 جنح مركز المحلة وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.