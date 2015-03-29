أخبار عاجلة

الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 2 طن بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة

Google+ Print
ضبط 2 طن بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة ضبط 2 طن بنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالمحلة
تمكن ضباط مباحث بالمحلة من ضبط 2طن بنزين 80مدعم داخل مخزن بقرية مناعة مركز المحلة قبل بيعهم فى السوداء السوداء.

>كانت معلومات قد وردت للنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام م.ا.ا- 41سنة بإدارة محطة وقود بدون ترخيص بقرية مناعة مركز المحلة، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء رغم عدم صرف حصة للمحطة.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن التابع للمحطة وضبط 2 طن بنزين 80 مدعم واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، وتحرر المحضر 12976 جنح مركز المحلة وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء