ضبط سائق وبحوزته 7 آلاف جنيه مزورة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية من ضبط سائق وبحوزته 7 آلاف جنيه مزورة وفرد خرطوش، فتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد من ضبط اشرف عبد الفتاح عبد المقصود 39 سائق هارب من حكم 10 سنوات حبس وبحوزته 7 آلاف جنية مزورة وفرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.