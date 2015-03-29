ضبط سائق وبحوزته 7 آلاف جنيه مزورة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية من ضبط سائق وبحوزته 7 آلاف جنيه مزورة وفرد خرطوش، فتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد من ضبط اشرف عبد الفتاح عبد المقصود 39 سائق هارب من حكم 10 سنوات حبس وبحوزته 7 آلاف جنية مزورة وفرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.