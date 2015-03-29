أمن مطروح يضبط 4 عمال من الفيوم قبل تسللهم إلى ليبيا

أعلنت مديرية أمن مطروح، اليوم الأحد، عن تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية والقوة المرافقة لهم من ضبط 4 عمال من محافظة الفيوم أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية للبحث عن فرص عمل هناك.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إنه تم ضبط أحمد م ع ع ( 42 سنة ) مبيض محارة ورمضان ف ع ح ( 41 سنة ) عامل و كارم م ع ح ( 24 سنة ) بدون عمل وعربى ا ا م ( 23 سنة ) عامل، وجميعهم مقيمون كفر عميرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وأثناء شروعهم فى استقلال السيارة رقم 7563 ج هـ ف والتى فرت هاربة والمتفق مع قائدها على تمكينهم من مغادرة البلاد الى الجانب الليبى من خلال تسلل الحدود بطريقة غير الشرعية عبر الدروب الصحراويه نظير مقابل مادى .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط قرروا بأنهم اتفقوا مع شخصين من مركز سنورس بالفيوم أحدهما يدعى أبو ملك والآخر يدعى عبد الحميد لتسفيرهم بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى نظير مبالغ مالية نقدية تقاضياها منهم تتراوح ما بين 3500 جنيه و 4500 جنيه عن كل فرد، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة والتنسيق مع فرعى الأمن العام والوطنى لفحص المتهمين جنائيا وسياسيا.

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