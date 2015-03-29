تجديد حبس طالب متهم بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بجامعة خاصة فى أكتوبر

جددت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف، مدير النيابة، اليوم الأحد، حبس "إسلام.م" الملقب بـ"الجنرال"، طالب بكلية صيدلة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بجامعة خاصة فى 6 أكتوبر، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب اتهامه بسرقة هاتف محمول.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما اكتشف طالب بكلية الصيدلة اختفاء هاتفه، واتهم زميله "إسلام.م" الذى يلقب نفسه داخل الجامعة بـ"الجنرال" بسرقته، إلا أن الأخير أنكر ودخل فى مشادة كلامية معه تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مجموعة من طلاب الجامعة على "الجنرال" ولقنوه علقة ساخنة. اختفى "الجنرال" من المشهد، ثم عاد إلى زملائه وطلب منهم الحضور برفقته إلى سيارته فى الجراج داخل الجامعة لاستلام الهاتف المحمول، فأسرعوا إلى هناك دون أن يدروا أنه قد نصب كمينًا ورتب مذبحة كبيرة لهم، فعند وصولهم أمسك ببندقية آلية وفتح رصاصها على الجميع، فسقط زملاؤه غارقين فى دمائهم.

تحركت مأمورية قادها المقدم أحمد نجم الدين، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، وألقت القبض عليه، وبحوزته البندقية المستخدمة فى الحادث، ومستند بيع الهاتف المحمول إلى أحد المحال التجارية.