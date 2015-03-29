المتحدث باسم عاصفة الحزم: قصف مدفعى على تجمعات الحوثيين قرب نجران وجيزان

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى، إن القوات البرية السعودية نفذت قصفا مدفعيا على تجمعات الحوثيين بالقرب الحدود الجنوبية السعودية، بالإضافة إلى أن طائرات الأباتشى تستهدف آليات المليشيات الحوثية قرب نجران وجيزان.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، أن قوات التحالف تعمل على التخلص من الصواريخ البالستية التى يستخدمها الحوثيون خلال أيام.

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