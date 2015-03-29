عدوي: الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية

قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة إن اللجنة التي أمر بتشكيلها في شهر اكتوبر الماضى ٢٠١٤ ، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة وحصر جميع الأجهزة الطبية المتوافرة بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى جميع الجمهورية، قد انتهت من وضع قاعدة البيانات لجميع الأجهزة الطبية ، تشمل أعدادها وصلاحيتها ومعدلات التشغيل وعدد الأطباء العاملين عليها ، و بأنه بناءا على هذه البيانات سيتم البدء باعادة توزيع الاجهزة الطبية فى خمسة محافظات كمرحلة اولى وهى ( بني سويف ، الفيوم ، كفر الشيخ ، الشرقية ، الدقهلية) على المستشفيات المختلفة بكل محافظة ، مشيراً إلى أن التوزيع سيكون وفقاً لاربعة معايير اساسية وهى ( عدد أطباء التخصص المستخدمين للاجهزة ، نسب اشغال الاقسام المختلفة ، الاجهزة المخزنة بالتموين الطبى بالمديريات ، الاقسام المغلقة و الغير مفعلة ) . وذلك بما يضمن الاستخدام الامثل لها ، وتعظيم الإستفادة مما يتم إنفاقه على تقديم المنظومة الصحية.

يأتى ذلك فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة الصحة لتحسين الخدمة الطبية ، و التى تقوم على اعادة توزيع الاجهزة و القوى البشرية بما يتوائم مع إحتياجات كل محافظة .