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عدوي: الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية

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عدوي: الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية عدوي: الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات جميع الأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

قال  الدكتور عادل عدوى وزير الصحة إن  اللجنة التي أمر بتشكيلها في شهر اكتوبر  الماضى ٢٠١٤  ، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة وحصر جميع الأجهزة الطبية المتوافرة بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى  جميع الجمهورية،  قد انتهت من وضع قاعدة البيانات لجميع الأجهزة الطبية ، تشمل أعدادها وصلاحيتها ومعدلات التشغيل وعدد الأطباء العاملين عليها  ، و بأنه بناءا على هذه البيانات سيتم البدء باعادة توزيع الاجهزة الطبية فى  خمسة محافظات كمرحلة اولى  وهى ( بني سويف ، الفيوم ، كفر الشيخ ، الشرقية ، الدقهلية)  على المستشفيات المختلفة  بكل محافظة ، مشيراً إلى أن التوزيع سيكون وفقاً لاربعة معايير اساسية وهى ( عدد أطباء التخصص المستخدمين للاجهزة ، نسب اشغال الاقسام المختلفة ،  الاجهزة المخزنة بالتموين الطبى بالمديريات ، الاقسام المغلقة و الغير مفعلة ) . وذلك  بما يضمن الاستخدام الامثل لها ، وتعظيم الإستفادة مما يتم إنفاقه على تقديم المنظومة الصحية.

يأتى ذلك فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة الصحة لتحسين الخدمة الطبية ، و التى تقوم على  اعادة توزيع الاجهزة و القوى البشرية بما يتوائم مع إحتياجات كل محافظة .

 

 

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