بالصور.. محافظ ومدير أمن أسوان يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات على شقق سكنية

قاد اللواءان مصطفى يسرى محافظ أسوان ومحمد مصطفى مدير الأمن أكبر حملة لإخلاء التعديات على الوحدات السكنية الخاصة بإسكان الشباب والأولى بالرعاية بمنطقتى الصداقة الجديدة والقديمة.

وبدأت بإخلال الشقق فى عمارتى 130 و 141 بالمرحلة الثانية بالصداقة الجديدة لتستمرعلى مدار الأسبوع الحالى لإخلاء 109 شقة تم الإستيلاء عليها فى فترة الإنفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير.

وشارك في الحملة أكثر من 300 ضباط وفرد من قوات الأمن المركزى وشرطة المرافق والمباحث الجنائية والعاملين بالأحياء وأقسام الصيانة والكهرباء والحملة.

> وأكد محافظ أسوان على أنه لا تهاون أو مداهنة مع كل من تعدٍ على نهر النيل أو أراضى وممتلكات وعقارات الدولة لأنها من حق الشعب .

وقرر المحافظ مواصلة حملات إزالة التعديات والإشغالات من أجل إستعادة هيبة الدولة وبسط القانون على الجميع دون إستثناء لافتاً إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ستواصل ضرباتها بكل حزم وحسم لإعادة الوجه الحضاري والجمالي فى كل شبر من على أرض المحافظة.

وطالب مصطفى يسرى من المواطنين ضرورة إتباع الطرق القانونية السليمة للحصول على أى قطعة أرض أو وحدة سكنية بعيداً عن البلطجة والوسائل الغير مشروعة ما يعزز ويدعم جهود الدولة والحكومة فى محاصرة الفساد وتشوية المنظر الجمالى لأسوان التى تعتبر من أهم المقاصد السياحية.

وأوضح محمد حسانى نائب رئيس مدينة أسوان بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الوحدات السكنية بمعرفة الشئون القانونية بالوحدة المحلية.

وقامت قوات الأمن بضبط بعض المخالفين والبلطجية أثناء محاولة أعتراضهم وتعديهم على أفراد الحملة من العاملين بالاحياء مشيراً إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بعد إخلاءها لحى الصداقة وقطاع الإسكان لإتخاذ ما يلزم من تدابير طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك .