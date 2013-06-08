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"أبوإسماعيل": مصريون يسعون للشهادة في إثيوبيا.. وحملة "تمرد" أمريكية بقيادة يسارية وشيوعية

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"أبوإسماعيل": مصريون يسعون للشهادة في إثيوبيا.. وحملة "تمرد" أمريكية بقيادة يسارية وشيوعية "أبوإسماعيل": مصريون يسعون للشهادة في إثيوبيا.. وحملة "تمرد" أمريكية بقيادة يسارية وشيوعية
رئيس حزب الراية: دولة السودان معرضة للضرر من سد النهضة أكثر من

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 2 دقيقة

قال حازم صلاح أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية، إن دولة السودان معرضة للضرر من سد النهضة أكثر من مصر، موضحا أن هناك من المصريين من ينوى الشهادة في سبيل الله بالذهاب إلى إثيوبيا لحل أزمة السد، حسب قوله.

وأضاف إسماعيل في لقائه الأسبوعي الذي استأنفه مساء أمس، في مسجد أسد بن الفرات، أن القبائل الموجودة في شرق السودان موالية لإثيوبيا أكثر من السودان، وهو وضع تسببت فيه المخابرات الأمريكية بعد أن قسمت السودان إلى جنوبي وشمالي.

وتابع: "كانت مصر تملك قوة متمثلة في العلاقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، لكنها فقدتها بعد أن فُصلت الكنسية الإثيوبية عن الكنسية المصرية الأم". ووصف "أبوإسماعيل" حملة تمرد بالصنيعة الأمريكية التي تقود البلاد إلى العنف والحرق ويترأسها حمدين صباحي، والتيارات اليسارية والشيوعية.

وفي سياق متصل، نشط أنصار أبوإسماعيل في توزيع استمارات تجرد خارج مسجد أسد بن الفرات لجمع توقيعات تأييد الرئيس محمد مرسي.

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