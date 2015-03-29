هل يعوض بكاء إليسا تصرفها القاسي مع معجبتها في"فبراير الكويت"؟

الأحد 29-03-2015 13:23
بعد انتشار الفيديو المسيء لإليسا التي بدت فيه وهي تنهر إحدى المعجبات التي حاولت الإقتراب منها لكي تعبر لها عن إعجابها بها وتقديم باقة ورود كبيرة لها والتقاط صورة معها، وقيام حارسها الشخصي بإبعادها عنها بطريقة قاسية، وذلك خلال تواجدها في الكويت للمشاركة في ختام مهرجان "هلا فبراير"، فهل تنجح إليسا بتغيير صورتها ، من خلال الطلة التي ظهرت فيها في الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة تجارب الأداء في برنامج "إكس فاكتور"؟
في حلقة الأمس بدت إليسا أكثر شبهاً بالأغنيات الرومانسية التي تؤديها وبالإحساس العالي الذي يميز غناءها، عندما لم تتمكن من حبس دموعها، عندما غنى مجدي شريف أغنية "الحبايب" للفنان جورج وسوف، وقبل أن تشاركها دنيا غانم البكاء عندما دخل أهل مجدي إلى المسرح وعانقوه بقوة في موقف مؤثر جمع أفراد العائلة بعد فترة فراق طويلة.
وبعد أن تم إختيار الدفعة الأخيرة من المشتركين في الحلقة الأخيرة من مرحلة التجارب، إستعداداً لانتقالهم مع زملائهم إلى المرحلة الثانية من البرنامج، كان على إعضاء اللجنة إختيار 30 مشتركاً، من أصل 77 مشترك، ممن نجحوا في المرحلة الأولى. ولهذه الغاية، عقد أعضاء اللجنة: إليسا، ودنيا سمير غانم وراغب علامة اجتماعاً مُغلقاً في غرفة وأعادوا الإستماع إلى الأصوات التي حصلت على "نعم" للقيام بمهمة تصفية الفئات والتشاور حول المواهب التي ستنتقل للمرحلة الثّانية، والتي تم توزيعها على الشكل التالي: 10 مواهب في فئة غناء "السولو" العربي، 10 مواهب في فئة "السولو" الأجنبي، و10 مواهب في فئة الفرق الغنائية.
في بداية الإجتماع، عبّرت إليسا لزميلها دنيا وراغب عن قلقها، لأنّ القرار الذي عليهم اتّخاذه صعب، فيما اعتبرت دنيا أنّ بعض المُشتركين قد يحيّرون اللّجنة أثناء الإختيار لتعود إليسا وتُضيف أنّ كلّ المواهب جيّدة ولكن بعضها أفضل من الآخرى، أمّا راغب فكان أكثر حزماً وصرامة عندما صرّح بأنّ الموهبة التي ليس لها مكان في THE X-FACTOR عليها أن تبحث عن مكانٍ آخر.
وبعد مداولات اللّجنة الطّويلة أبلغ راغب وإليسا ودنيا المواهب الـ 77 بخياراتهم، والتي توزعت على الشكل الآتي:
المشتركون المتأهّلون في فئة الـ Solo عربي
رانيا الجديدي التي فصلتها اللّجنة من فريق The Toys
ندى خليل من مصر
علي مهنّا من لبنان
هند زيادة من المغرب
مجدي شريف من سوريا
ألماس من الإمارات
مجد خطّار من لبنان
مروى صبري من مصر
مجد الصغير من السعودية
ضحى دكير من المغرب
مشتركون المتأهّلون في فئة الـ Solo International
حمزة هوساوي من المملكة العربية السعودية
لاتويا من لبنان
سيباستيان ريمبو من الجزائر
دالي غانة من تونس
معن جليدان من المملكة العربية السعوديّة
إلهام عريبي من المغرب
ملك الحسيني من مصر
ماريا نديم من المغرب
ندجيم معطى الله من الجزائر
تيما من المغرب
الفرق المتأهّلة في فئة الـ Solo International
The M Sisters من لبنان
Vooca Band من مصر
Adrenaline من المغرب
GUITANAI من الأردن وسوريا
Armonia من لبنان
Mounib Band من مصر
Aves Band من المغرب
Raymond and Tania من سوريا
Live Team من مصر
أما الفريق العاشر، فتم تشكيله بناء على إقتراح من اللجنة مجتمعة والذين عرضوا على عادل إشبي من المغرب، أحمد حسن من مصر وكاظم شماس من لبنان وفريق BMD & SAEED تكوين فرق واحد، لكي يدخل في منافسة مع الفرق التسعة التي تدخل في نفس الفئة، وبعد إقناعهم بأنهم سيشكّلون معاً فريقاً قوياً سيلفت الأنظار إليه في العالم العربي كلّه، وسيملك مواصفات ممتازة للمنافسة على اللقب.
مهمّة إبلاغ أعضاء لجنة التّحكيم، بالفئة التي سيكون مسؤولاً عنها، وقعت على عاتق وجه بريطاني بارز هو سايمون كاول، صاحب فكرة برنامج THE X-FACTOR والذي أبلغ إليسا عبر مكالمة هاتفية، بأنها ستكون مسؤولة عن فئة الغناء "السولو" عربي، وراغب علامة عن فئة الغناء "السولو" غربي ودنيا سمير غانم عن فئة الفرق الموسيقية، على أن يرافق كل عضو منهم الفئة المسؤول عنها، ويرافقهم ويقدم لهم النصيحة من تجربته وخبرته في المراحل المقبلة من البرنامج.
وابتداءاً من المرحلة الثّانية، وبعد أن أصبح كلّ عضو من أعضاء اللّجنة مسؤولاً عن فئة معيّنة، فهو سيدخل في منافسة مع الأعضاء الآخرين لكي يكون أحد مشتركي الفئة التي يشرف عليها صاحب لقب الـ X-FACTOR .
شاهدو الفيديو:
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