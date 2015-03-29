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نجوم الفن يحتفلون بخطوبة كاملة أبو زكري

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نجوم الفن يحتفلون بخطوبة كاملة أبو زكري نجوم الفن يحتفلون بخطوبة كاملة أبو زكري

الأحد 29-03-2015 14:54

لبّى عدد كبير من الفنانين، دعوة المخرجة كاملة أبو زكري لحضور حفل خطوبتها على رجل الأعمال أحمد عفت، يوم أمس، في حفل عائلي اقتصر على الأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني، كان على رأسهم أحمد حلمي، ومنى زكي.

وحضر أيضاً كل من الفنانات: هالة صدقي، وإلهام شاهين، وأنجي المقدم وغيرهن، وحرص الجميع على تهنئة كاملة ومشاركتها فرحتها.

من جهة أخرى، تأجّل تصوير مسلسل "واحة الغروب" الذي كان من المقرر أن تدخل به كاملة المنافسة في رمضان المقبل.

 

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