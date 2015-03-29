بالصور: أنجلينا جولي في أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد خضوعها لعملية جراحة إستأصلت خلالها المبيض، توقع البعض أن تتوارى النجمة العالمية Angelina Jolie عن الأنظار لأسابيع قليلة على الأقل من أجل إستعادة عافيتها، إلا أنها كالمعتاد فاجأت الجمهور بجرأتها وحيويتها، وأطلت في حفل توزيع جوائز Kids' Choice Awards.

Jolie البالغة من العمر 39 عاماً، والتي شجعت المغنية Kelly Osbourne على الخضوع للعملية نفسها، إصطحبت إبنها Shiloh وإبنتها Zahara مساء السبت إلى هذا الحفل الضخم الذي أقيم في Inglewood بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولم تمر مشاركة Angelina في هذا الحدث مرور الكرام، حيث أنها نالت جائزتين، الأولى جائزة أفضل شخصية شريرة عن دورها في فيلم Maleficent، والثانية جائزة أفضل ممثلة بشكل عام.

يشار إلى أن النجمة العالمية Angelina Jolie خضعت قبل حوالي الأسبوع لجراحة أزالت خلالها المبيض، بعدما أظهرت الفحوصات مؤشرات إلى إصابتها بالسرطان.

وأكدت مندوبة الأمم المتحدة حينها أنها أثناء متابعتها للفحوصات الطبيّة الروتينيّة، التي تخضع لها دائماً بعدما أجرت عملية سابقة لاستئصال الثدي، تبيّن أن لديها التهابات في المبيض تزيد من احتمال وجود مرحلة مبكرة من السرطان.

وأشارت Angelina إلى أنها لجأت إلى الجراحة بناءً على نصحية من الأطباء، نظراً إلى التاريخ المرضيّ في عائلتها، حيث أدى السرطان إلى وفاة والدتها وجدتها وخالتها.