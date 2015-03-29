موجز الصحافة العالمية: على عبد الله صالح يتصرف باعتباره زعيم اليمن

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد، بالأزمة اليمنية وتطورات عملية "عاصفة الحزم"، وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، بدا فى كلمة بثها التليفزيون اليمنى، أمس السبت، مدتها 10 دقائق، كما لو أنه مازال فى الصورة كزعيم البلاد، طارحا خططا لإنهاء أزمة اليمن ومخاطبا القوى الخارجية.

وناشد الرئيس اليمنى السابق، الذى يتحالف حاليا مع قوى التمرد الحوثية الشيعية، الدول العربية، التهدئة واللجوء إلى المفاوضات. وتشن دول عربية غارات جوية على الحوثيين، الذين يسيطرون على اليمن ومؤسسات السلطة، منذ سبتمبر الماضى.

>وفى السياق نفسه وصف الرئيس اليمنى المحاصر، عبد ربه منصور هادى، المتمردين الحوثيين، الذين أجبروه على الفرار من البلاد، بأنهم "دمى فى يد إيران"، ملقيا باللوم على الجمهورية الإسلامية الشيعية فى إحداث الفوضى فى اليمن، وطالب باستمرار الضربات الجوية العربية على مواقع الحوثيين حتى يستسلموا.

وتقول وكالة الأسوشيتدبرس، فى تقرير الأحد، إن تصاعد الأزمة فى اليمن إلى حد تدخل 10 دول عربية، يثير شبح صراع إقليمى، مشيرة إلى أن تعليقات القادة العرب بما فيهم الرئيس اليمنى، خلال القمة العربية ارتكزت بقوة على الفوضى فى اليمن، الناجمة عن تقدم المتمردين الحوثيين.

واليكم أبرز عنواين الصحافة العالمية اليوم

- نيويورك تايمز: على عبد الله صالح يتصرف باعتباره زعيم اليمن

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- الأسوشيتدبرس: الرئيس اليمنى يصف الحوثيين بأنهم دمى فى يد إيران

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- واشنطن بوست: دعم العرب لليمن علامة نادرة على الوحدة بمنطقة يسودها الانقسام

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- الصحف الأمريكية: الأزمة اليمينة تؤلب الدول السنية ضد إيران الشيعية.. عبدالله صالح يتصرف كما لو أنه لا يزال زعيم اليمن.. ودعم العرب للرئيس منصور هادى علامة نادرة على الوحدة فى منطقة يسودها الانقسام

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- الصحف البريطانية: الأوبزرفر ترصد التغيير فى حياة طالبة الطب قبل انضمامها لداعش.. ومساعد طيار الطائرة الألمانية كان يعانى من مشاكل بالإبصار

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- الصحافة الإسرائيلية: مخاوف بالجيش الإسرائيلى من تأييد قبائل الأردن لـ"داعش".. فرنسا تعلن عن مبادرة دولية لإنهاء الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى.. نتنياهو: محور "إيران – اليمن" خطير جدا للبشرية ويجب وقفه

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