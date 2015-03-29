المصريين الأحرار: بيان القمة العربية أوضح المؤامرات التي تحاك بدول الوطن العربي

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار أن مشروع البيان الختامى للقمة العربية فى شرم الشيخ ، جاء ملبيا لطموحات الشعب العربي ، وذلك فى ظل المخاطر التى تواجه الوطن العربى ، ومحاولات تفتيت الأمة العربية وتشتيتها ، مطالبا القادة العرب ، بتفعيل تلك القرارات ولاتكون مثل سابقتها حبر على ورق .

وأضاف أبوالعلا فى بيان صحفى له اليوم ، أن البيان الختامى أوضح المؤامرات التى تحاك بدول الوطن العربى والسعى لهدمها ، وهو مايتعين على تلك الدول ضرورة التوحد وقطع الطريق على تلك الدول ، والجماعات التى تحاول جاهدة لنشر الفرقة والتطرف فى جميع بلدان الوطن العربى.

وقال سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار أن الحضور الكبير لقادة الدول العربية أن مصر بدأت فى استعادة دورها المفقود منذ سنوات ، وقيادة الوطن العربى من جديد ، مشيرا إلى أن قرار أنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا تأخر كثيرا وذلك لما يمثل تحديات تهدد أمن وسلامة العالم العربي.