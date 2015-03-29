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وزير الخارجية اليمني لـ”CNN”: معلومات عن نية صالح الفرار إلى أريتريا

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وزير الخارجية اليمني لـ”CNN”: معلومات عن نية صالح الفرار إلى أريتريا وزير الخارجية اليمني لـ”CNN”: معلومات عن نية صالح الفرار إلى أريتريا

رياض ياسين وزير الخارجية اليمني

قال وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، في حديث لـ”CNN”، إنه يتوقع قيام قوات عربية تقودها المملكة العربية بالتدخل بريا في اليمن خلال أيام قليلة ، مؤكدا أن الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، يعد العدة للفرار من صنعاء.

وقال ياسين، ردا على أسئلة “CNN” له على هامش قمة شرم الشيخ العربية، إن الرئيس السابق، علي عبدالله صالح “موجود حاليا في صنعاء ويخطط للفرار منها”.

وأضاف ياسين”لديه معلومات من عدة مصادر أنه يستعد مع عدد من كبار مسؤولية للفرار وهو يجهز طائرات لأجل ذلك”.

وعند سؤاله عن الوجهة التي قد يتوجه إليها صالح قال ياسين”هو يريد الفرار إلى أريتريا حيث لديه الكثير من الممتلكات العقارية والمنازل والأراضي”.

وحول الحاجة إلى قوات برية عربية قال ياسين”نحتاج إلى تدخل القوات البرية بأسرع وقت لإبقاء الأمور متماسكة، وهذا قد يحصل خلال أيام”.

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