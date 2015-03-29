طبيب: الأرز بالبصل سهل الهضم ويعمل على زيادة القدرة الجنسية

أرز البصل بديل الأرز الأبيض والأكثر فائدة

الأرز أبرز أنواع النشويات التى تزيد الوزن، وتمد بسعرات حرارية عالية، ويخطئ البعض بتجنب تناوله خوفا من زيادة الوزن، أو الحصول على كم نشويات كبير خلال الوجبة.>وحسبما يوضح الدكتور محمد طاهر أخصائى الباطنة، أن على البعض التخلى عن تناول الأرز الأبيض، واستبداله بأرز البصل أحد أفضل أنواع الأرز المطهى على الإطلاق، والذى يحتوى على كمية كبيرة من العناصر الهامة للجسم، والفوائد التى يحتاجها يوميا.

ويوضح محمد أن أرز البصل يسهل طهيه، كما أن عصارة البصل فيه تجعله غنيا بفوائد عديدة، كما أن مذاقه الشهى والغنى يجعله وجبة متكاملة وخالية من مضار الأرز الأبيض وحده، ويطهى بطريقة بسيطة وسريعة، بطهى بصل بزيت عباد الشمس أو الزيتون، وإضافة الأرز إليها.

فوائد أرز البصل للجسم والوزن

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>ويقدم أخصائى الباطنة بعض فوائد أرز البصل الهامة، ومنها :>- يزيد من القدرة الجنسية لاحتوائه على البصل ومنقوعه الذى يحسن من الصحة الجنسية>- سهل الهضم، ولا يتسبب فى الإصابة بالتلبك المعوى، أو صعوبة التبرز>- انعدام الشعور بالحموضة والانتفاخ>- يزيد من الشعور بالشبع دون حاجة لإضافة الخضار المسبك إليه>- خفيف على المعدة، ولا يتسبب فى السمنة المفرطة