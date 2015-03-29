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إخلاء سبيل مرسي عطاالله بضمان محل إقامته في «فساد الأهرام»

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إخلاء سبيل مرسي عطاالله بضمان محل إقامته في «فساد الأهرام» إخلاء سبيل مرسي عطاالله بضمان محل إقامته في «فساد الأهرام»

مرسي عطالله

قرر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الاهرام اخلاء سبيل مرسي عطا الله رئيس مجلس ادارة الاهرتك بضكان محل اقامته .

وامتثل عطا الله فور وصوله وبرفقته محاميه، للتحقيق، امام المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهر.

وكان رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، امتثل للتحقيق منتصف العام الماضي، وقرر المستشار ثروت حماد إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وسبق لهيئة التحقيق في فساد الأهرام أن استدعت العشرات من قيادات المؤسسة، وواجههم بالاستيلاء على المال العام، واسترد منهم عشرات الملايين لصالح المؤسسة.

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