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كبيش لـ”البرلمان”: تغييرات بقائمة “في حب مصر”

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كبيش لـ”البرلمان”: تغييرات بقائمة “في حب مصر” كبيش لـ”البرلمان”: تغييرات بقائمة “في حب مصر”

الدكتور محمود كبيش والإعلامي نصر القفاص

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، أنه لا يجوز تمييز فئة من فئات المجتمع على أخرى، موضحاً أن الناخب هو الحكم دائماً.

وقال كبيش، خلال برنامج “البرلمان” الذي يقدمه الإعلامي نصر القفاص على فضائية أون تي ڤي، أنه لا يجب التوسع في تعديل قوانين الانتخابات، موضحاً أنه إذا كان حدث وتم إنشاء لجنة لتعديل قوانين الانتخابات لكانت أخذت وقت طويل.
> وأوضح كبيش أن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين لا تلغي بأي حال من الأحوال رقابتها اللاحقة عليها بعد صدورها، مستشهداً بما حدث في قوانين الانتخابات الأخيرة بأن المحكمة حددت الخلل بها ووضعت الحل لها.

وأضاف أن لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب بقادة الأحزاب خلال الأيام المقبلة لعرض تعديل قوانين الانتخابات عليهم لن يضيف جديد، ولكنه سيمثل تحسين لصورة تلك الأحزاب فقط.

وقال كبيش أن البرلمان المقبل سيكون برلماناً انتقالياً لأنه سيضع أسس القوانين ويعدل ما يراه يحتاج تعديل.

وتوقع كبيش حدوث تغييرات وتعديلات في قائمة “في حب ”، قائلاً أنها لن تكون تغييرات جوهرية، مضيفاً بأن جميع القوائم من المتوقع أن تشهد تعديلات عليها، كما قال كبيش أنه من الوارد أن تتحول قائمة “في حب مصر” بعد الانتخابات إلى حزب سياسي.

وحول القمة العربية السادسة والعشرين المقامة حالياً بشرم الشيخ، قال كبيش أنها أعادت الحياة مرة أخرى لجامعة الدول العربية، وقال أن العرب عندما أحسوا بالخطر لما يحدث في اليمن من صراعات، التفوا حول المملكة العربية ومصر.

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