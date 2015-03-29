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“شكري” يؤكد وقوف مصر إلى جانب الشرعية الليبية والشعب الليبي في مواجهة التطرف

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“شكري” يؤكد وقوف مصر إلى جانب الشرعية الليبية والشعب الليبي في مواجهة التطرف “شكري” يؤكد وقوف مصر إلى جانب الشرعية الليبية والشعب الليبي في مواجهة التطرف

سامح شكري وزير الخارجية

شهد جدول أعمال وزير الخارجية سامح شكرى نشاطاً مكثفاً على هامش فاعليات انعقاد القمة العربية السادسة والعشرين بمدينة شرم الشيخ ، فى الفترة من “28 إلى 29″ مارس 2015 وترؤس لها.

حيث أجرى مجموعة من المشاورات الجانبية التقى خلالها وزير الخارجية مع نظيره الليبي حيث تناولا تطورات الأوضاع فى ليبيا سياسيا وميدانيا ، وجهود الليبية المتمتعة بالشرعية ، والمعترف بها دوليا وإقليميا لفرض الأمن وبسط السيطرة على كافة ربوع ليبيا وتم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة للتصويت بالإجماع على مشروع القرار العربى حول ليبيا خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وجدد الوزير شكرى دعم مصر للحكومة الليبية ، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب الشرعية الليبية ، والشعب الليبى فى مواجهة التطرف والإرهاب ، كما تناول الوزير شكرى فى لقاء مع المبعوث الأممى فى ليبيا “برناردينو ليون” تطورات الوضع فى ليبيا وسبل حل الأزمة هناك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية ألتقى مع نظيره الأردنى ناصر جودة حيث تم التنسيق المشترك حول القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة ، وتناولا القضايا العربية الساخنة كالشأن الليبى واليمنى وتطورات الأزمة السورية ، والجهود العربية الراهنة لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة العربية بما فى ذلك انتشار خطر الإرهاب ، والتنظيمات التكفيرية والمسلحة، ومقترح تشكيل قوة عربية مشتركة تكون قادرة على ردع التهديدات والمخاطر.

و أضاف المتحدث أن الوزير شكرى ألتقى مع وزير الخارجية الجزائرى رمضان العمامرة حيث عرض الجانبان رؤيتهما تجاه التطورات على الساحة العربية ، وسبل التنسيق الثنائى بين البلدين فى مواجهة التحديات القائمة.

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