رئيس جامعة الزقازيق: "المحافظ استولى على مدينة الطلبة ومش هنفرط فى حقنا"

وصف الدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق، قرار محافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام بنقل 44 أسرة من الإيواء العاجل، بحى الإشارة للمدينة الجامعية المجاورة له، " بانه اقتحام للمدينة فى غيابة>وقال الشيحى: إن الجامعة قوية وموقفها قوى وتستطيع أخذ حقها وتم تصعيد الأمر لمجلس الوزراء وكافة المسئولين لحل تلك الأزمة وإننا بصدد استصدار قرارات فى الفترة المقبل لعودة حق الجامعة.

وداعب رئيس الجامعة الحضور خلال مؤتمر صحفى عقدة ظهر اليوم للرد على تلك الأزمة، قائلاً: ان مبنى الديوان المحافظة مقاما على أرض ملك الجامعة " فهل يعقل أن أقوم بطرد المحافظ "

و أضاف أن الجامعة ليست تحت سلطة المحافظة، و كان يجب على محافظ الشرقية التنسيق و الرجوع إلى الجامعة قبل استصدار هذا القرار، مشيرا ان الدكتور رضا عبدالسلام اتصل به اليوم و قدم له مبررات، وان تواجد الأسر سيكون بصفة مؤقتة لعدة أشهر، إلا أنه لم يقبل تلك المبررات .

و أوضح الشيحى أن مبنى المدينة الجامعية أيل للسقوط هو الاخر و سبق و أن صدر له قرار إزالة من رئاسة حى ثانى، لافتا إلى أنه بسبب إخلاء المبنى يوجد أزمة فى تسكين الطالبات، لكون المبنى غير آمن، مشيرا إلى أنه كان لديهم مخطط لإزالة المبنى و إنشاء آخر بديل له .

و حول المعدات المشونة بالمبنى، قال رئيس الجامعة أن المبنى كان مخزن بة معدات بمبالغ كبيرة و هى ألان مبعثرة و تم الاستيلاء عليها .

كان أثيرت أزمة بين الجامعة و محافظ الشرقية بسبب استصدار الأخير قرار بنقل 44 أسرة يقيمون فى غرف آيلة للسقوط بالإيواء العاجل تسببت فى إصاباتهم بإمراض مزمنة، الى المدينة الجامعية المجاورة لهم و الخالية منذ عامين، مما اعتبرته الجامعة استيلاء على أملاكها .