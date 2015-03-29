بالصور.. حملة لإخلاء التعديات على إسكان الشباب والأولى بالرعاية بأسوان

شنت اليوم الأجهزة التنفيذية بأسوان بمشاركة قوات الأمن المركزى وشرطة المرافق والمباحث الجنائية، حملة لإخلاء التعديات على إسكان الشباب والأسر الأولى بالرعاية بمنطقتى الصداقة الجديدة والقديمة، والتى بدأت بإخلاء الشقق فى عمارتى 130 و 141 بالمرحلة الثانية بالصداقة الجديدة لتستمر على مدار الأسبوع الحالى لإخلاء 109 شقة.



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حملة مكبرة لإخلاء التعديات على إسكان الشباب والأولى بالرعاية بأسوان

قام بالإشراف على الحملة محافظ أسوان مصطفى يسرى واللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان .



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المحافظ و مدير الأمن يشرفان على الحملة

وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ستواصل ضرباتها بكل حزم وحسم لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة .



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طرد المتعدين على شقق إسكان الشباب بالصداقة الجديدة

وطالب مصطفى يسرى من المواطنين ضرورة إتباع الطرق القانونية السليمة للحصول على أى قطعة أرض أو وحدة سكنية بعيداً عن البلطجة والوسائل غير المشروعة .



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إخلاء الشقق من المتعدين فى عمارتى 130 و 141 بالمرحلة الثانية بالصداقة الجديدة

من جانبه أوضح محمد حسانى نائب رئيس مدينة أسوان بأنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بعد إخلاءها لحى الصداقة وقطاع الإسكان



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المحافظ و مدير الأمن يشرفان على الحملة

وكشف محمد حسانى عن تنظيم حملة إزالات أخرى بمنطقة الصحابى خلف مسجد الطابية حيث تم إزالة 20 حالة تعدى والصادر بحقها قرارات إزالة , موضحاً بأنه فى نفس الوقت تم إزالة 5 أكشاك خشبية غير مرخص لها بالمدخل الشمالى لمدينة أسوان وتم تحرير محاضر إشغال طريق و مخالفة بيئية وجارى إزالة أى تعديات أو إشغالات بالميادين الرئيسية وخاصة ميدان المحطة تمهيداً للبدء فى تجميله وتطويره باعتباره الواجهة الرئيسية للمدينة



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إخلاء الشقق من المتعدين فى عمارات المرحلة الثانية بالصداقة الجديدة