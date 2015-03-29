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رئيس حكومة المغرب: مستعدون لاحتضان الدورة الـ27 للقمة العربية

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رئيس حكومة المغرب: مستعدون لاحتضان الدورة الـ27 للقمة العربية رئيس حكومة المغرب: مستعدون لاحتضان الدورة الـ27 للقمة العربية
توجه رئيس حكومة المغرب عبدالإله بن كيران بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى على ما تم توفيره من ظروف جيدة لعقد أشغال الدورة الـ 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بشرم الشيخ.

وأشاد عبدالإله بن كيران، فى كلمته بالجلسة الختامية للقمة العربية فى دورتها الـ 26 بشرم الشيخ اليوم - بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى أثناء مداولتنا بالقمة العربية والتى كان لها الأثر الإيجابى فى بلوغ جملة من الأهداف التى تم تحديدها منذ مدة، وهذا ليس بغريب عن التى تتبوأ مكانة كبيرة ومرموقة داخل الأسرة العربية، وفى العالم أيضا، ولتجندها الدائم والموصول لخدمة القضايا العربية العاجلة، منوها بروح التضامن والتفاهم التى سادت أشغال اجتماعنا وبالمساهمة القيمة للوفود العربية الشقيقة، والجهود التى بذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى.

وأعرب رئيس حكومة المغرب عبدالإله بن كيران عن استعداد المغرب لاحتضان الدورة العادية الـ 27 للقمة العربية السنة المقبلة، برئاسة الملك محمد السادس ملك المغرب، وتتشرف بلادى باستقبال قادة الدول العربية.

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مصر 365

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