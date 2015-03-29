وزارة الدفاع الإيطالية تبدأ عملية "البحار الآمنة" قبالة سواحل ليبيا

أعلن مصدر رسمى بوزارة الدفاع الإيطالية، بدء عملية "البحار الآمنة" قبالة السواحل الليبية لمراقبة وحماية سفن الشحن والمنصات النفطية، بعد تزايد مخاوف من هجمات محتملة على السفن والمنشآت النفطية بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، أن وحدة من مشاة البحرية الإيطالية مزودة بزوارق سريعة لاعتراض وتفتيش السفن المشبوهة، تشارك فى العملية إلى جانب حاملة طائرات مروحية وفرقاطتين، وسفينة مراقبة دورية وطائرة من دون طيار.

وكانت وزير الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي، قد أعلنت عقب الهجوم الإرهابى على متحف «باردو» أمام البرلمان التونسى فى 18 مارس الجاري، عزم إيطاليا استخدام أسطولها البحرى لمراقبة اتصالات التنظيمات المتشدِدة، خاصة تنظيم «داعش» فى ليبيا، ورصد الشحنات التى تعبر البحر المتوسط بالقرب من الشواطئ الليبية.

يذكر أن جريدة ديرتو دى تريتكا الإيطالية، أكدت سحب إيطاليا بعض وحداتها العسكرية البحرية من القرن الأفريقي، وأعادت نشرها قبالة السواحل الليبية، بعد تصاعد التهديد الإرهابى من مجموعات مرتبطة بـ«داعش» فى ليبيا.