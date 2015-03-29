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حبس الفنان «ماجد الكدوانى» شهرين لاعتدائه على عامل بمحطة وقود

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حبس الفنان «ماجد الكدوانى» شهرين لاعتدائه على عامل بمحطة وقود حبس الفنان «ماجد الكدوانى» شهرين لاعتدائه على عامل بمحطة وقود

قضت محكمة جنح الجديدة برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى بحبس الممثل ماجد الكدوانى شهرين مع الشغل وكفالة مالية قدرها الف جنيه واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة النختصة، لاتهامه بالتعدى على عامل في محطة وقود في منطقة مصر الجديدة.

يذكر أن النيابة أحالت، اليوم الإثنين، الممثل ماجد الكدوانى، إلى محكمة الجنح، وأكد الكدوانى في أقواله أمام النيابة أنه قام بالفعل بنهر العامل لقيامه وآخرين بالسخرية من السيدة التي كانت معه بعد خروجها من الحمام، وأنه لم يحدث به أية إصابات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه عندما دخل الفنان ماجد الكدواني وبرفقته سيدة محطة وقود في شارع صلاح سالم بمصر الجديدة في نحو الساعة السابعة صباحا، قامت السيدة بدخول الحمام، ولم تعلق العلامة الخضراء التي توحي بوجود أحد داخل الحمام، فدخل عامل النظافة بالخطأ لتنظيف الحمام فوجدها، وعندما شاهدها خرج مسرعا.

وعندما خرجت السيدة من الحمام أخبرت “الكدواني” بدخول أحد عمال النظافة عليها في الحمام، فقام الفنان بالصراخ واستدعاء العامل، وما لبث أن رآه فقام بالتعدي عليه بالضرب وأحدث به إصابات طفيفة في وجهه، كما قام بسبه ونعته بألفاظ جارحة.

فقام العامل بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مصر الجديدة، التي قامت بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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