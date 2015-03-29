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الصحة: الانتهاء وضع البروتوكول الخاص باستخدام عقار الأليسيو (سيمبريڤير )

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الصحة: الانتهاء وضع البروتوكول الخاص باستخدام عقار الأليسيو (سيمبريڤير ) الصحة: الانتهاء وضع البروتوكول الخاص باستخدام عقار الأليسيو (سيمبريڤير )

المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجنة العليا للڤيروسات الكبدية قد انتهت من وضع خطة العلاج بعقار السوفوسبوفير SOFOSBUVIR”" سوڤالدي لعلاج فيروس C “” مع عقار الإليسيو ليتم تطبيقها خلال شهر إبريل من العام 2015 ،وتشمل عدة نظم علاجية .

وأضافت الوزرارة – في بيان لها – أن النظام الأول يتضمن علاج المرضي المصابين بفيروس سي والمؤهلين لاستخدام الانترفيرون ويشمل “سوفوسبوفير 400 مجم +انترفيرون +ريبافيرين “،ويستمر العلاج به يوميا لمدة ثلاثة اشهر، وإن هناك معايير وضعتها اللجنة لمن يتأهل للعلاج بالإنترفيرون منها ان لا يقل نسبة هيموجلوبين الدم عن ١٣ جم / ديسيلتر في الرجال و١٢ في النساء وان لا يقل عدد كرات الدم البيضاء الكلي عن ٤٠٠٠/مِم٣، بينما النظام العلاجي الثاني يشمل المرضي الغير مؤهلين للعلاج بالانترفيرون عبارة عن “سوفوسبوفير 400( سوڤالدي مجم+ سيميبريفير 150 مجم أليسيو “يوميا لمدة ثلاثة اشهر.

وأعلن عبد الغفار أن البروتوكول يتضمن علاج المرضي المصابين بفيروس سي بدءا من سن 18 سنة حتي سن ال 70، بالاضافة الي ايجابية تحليل الحمض النووي للفيروس ـ ال بي سي ار ، ويشمل جميع مراحل التليف دون شرط لاجراء عينة كبدية او فحص مرونة الانسجه ـ فايبروسكان . وذلك وفقا لأسبقية التسجيل على موقع اللجنة العليا للڤيروسات الكبدية.

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