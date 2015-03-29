3 طرق لتخفيف التهابات بشرتك

تعتبر الحكة والالتهابات من مشاكل البشرة الشائعة نتيجة الطقس الجاف، الصابون الرديء، بعض الأدوية والمنظفات، ولدغ الحشرات. وتسبب هذه المشكلة المزعجة الاحمرار، الحكة والحساسية مع مرور الوقت. فكيف تتخلصين من هذه المشاكل باستخدام العلاجات المنزلية الآمنة! "سيدتي نت" ينصحك بهذه الطرق:

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1.صودا الخبز:

يحتوي صودا الخبز على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، وهناك الكثير من الطرق لاستخدامات صودا الخبز، وأهمها هي:

•ضعي كوباً من صودا الخبز في حوض مملوء بالماء البارد واسترخي فيه من نصف ساعة إلى ساعة. وإذا لم يكن لديك صودا الخبز استبدليه بنشا الذرة فهي بديل ممتاز لصودا الخبز.

•اخلطي 3 ملاعق من صودا الخبز+ ملعقة من الماء حتى تحصلي على عجينة وضعيها على الأماكن التي تعاني من الحكة والالتهاب.

2.دقيق الشوفان:

يحتوي دقيق الشوفان على مركبات مضادة للأكسدة والتي تعمل على تهدئة البشرة.

•أضيفي ملعقتين من دقيق الشوفان إلى حوض مملوء بالماء الدافئ، واسترخي فيه من نصف ساعة إلى ساعة، وستتخلصين من حكة الجلد.

•اخلطي ملعقتين من دقيق الشوفان مع ملعقة من الماء حتى تحصلي على عجينة ناعمة وضعيها على أماكن الحكة، ثم غطيها بقطعة من القماش واتركيها من ثلث إلى نصف ساعة.

3.المياه الباردة:

إنّ عملية وضع المياه الباردة على الجلد تساعد كثيراً في علاج حكة الجلد.

1.املئي حوض الاستحمام بالماء البارد وضعي فيه القليل من الزيوت المهدئة كزيت النعناع وزيت اللافندر واسترخي فيه لبعض الوقت.

2.استخدمي الكمادات الباردة على مناطق الحكة لتقليلها في الحال.

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