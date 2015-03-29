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حريق بمنزل وحظيرة ونفوق 5 مواشى جنوب الأقصر

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حريق بمنزل وحظيرة ونفوق 5 مواشى جنوب الأقصر حريق بمنزل وحظيرة ونفوق 5 مواشى جنوب الأقصر
نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر، فى السيطرة على حريق شب فى منزل وحظيرة مواشى بقرية طفنيس التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر بعدما تسبب فى نفوق 5 مواشى واحتراق جهاز عروسة وماكينة إنارة.

تلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بمركز إسنا يفيد بنشوب حريق فى منزل وحظيرة ماشية ملك للمواطن حسن أحمد شحاتة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمبانى المجاورة.

وتبين أن الحريق أسفر عن نفوق 4 أغنام وجاموسة واحتراق جهاز عروسة وماكينة للإنارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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