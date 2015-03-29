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رئيس البحث الجنائى بأسوان: نعترف بأخطاء فى الشرطة وندفع الثمن

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رئيس البحث الجنائى بأسوان: نعترف بأخطاء فى الشرطة وندفع الثمن رئيس البحث الجنائى بأسوان: نعترف بأخطاء فى الشرطة وندفع الثمن
قال العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، "نعترف بأن هناك أخطاء من جهاز الشرطة، لافتاً إلى أن ذلك سببه هو أن الشرطة فى المواجهة دائماً وكثيراً ما ندفع الثمن".

جاء ذلك خلال حديثه فى الملتقى الأول بمعلمى محافظة أسوان، للتوعية بمخاطر الإرهاب، بقصر ثقافة أسوان، اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد مصطفى السكرتير العام لمحافظة أسوان، ومحمد حواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والدكتور ممدوح فؤاد رئيس أحد الجمعيات الأهلية.

وأضاف الشاذلى: "هناك شائعات تطلق على الشرطة، ومن يتعرض من المواطنين للإساءة من الشرطة بالفعل نسبة ضئيلة"، مؤكداً أن احترام الشرطة للشعب موجود عند كثير من الضباط قبل الثورة وبعدها.

وصف الخبر: قال العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، "نعترف بأن هناك أخطاء من جهاز الشرطة، لافتاً إلى أن ذلك سببه هو أن الشرطة فى المواجهة دائماً وكثيراً ما تدفع الثمن".

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