«لغة الجسد» تستخرج مخدرات وألماساً من أحشاء مسافرين

تقف «لغة الجسد» حائط صد في وجه المهربين عبر المنافذ الجمركية، إذ استطاع موظفو جمارك دبي في المنافذ المختلفة تحقيق العديد من الضبطيات، بفضل إجادتهم للغة الجسد ومهاراتهم الخاصة وحسهم الأمني، واستنادهم إلى خبراتهم المتراكمة، والدورات التدريبية المتخصصة التي وفرتها الدائرة لهم، حيث تعطي لغة الجسد المفتش ذخيرة معرفية حول سلوك الإنسان ودوافع تصرفاته العفوية والتلقائية.

وبلغ عدد الضبطيات المباشرة نتيجة لغة الجسد خلال عام 2014، نحو 36 ضبطية أحشاء في مطار دبي، منها 33 ضبطية مخدرات و3 ضبطيات ألماس.

يقظة الموظفين

ورغم توفر أحدث أنظمة التفتيش العالمية في جمارك دبي، إلا أن الإدارة العليا للدائرة أولت أهمية خاصة للعنصر البشري من خلال اختيار أفضل الكفاءات البشرية ودعمها، وتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم بالدورات التدريبية، للقيام بالمهام الرئيسية لجمارك دبي المتعلقة بعامل الحماية، باعتبارها خط الدفاع الأول للمجتمع، والتصدي لأي محاولات لتهريب البضائع والمواد المحظورة والممنوعة.

وتغلبت يقظة موظفي جمارك دبي، على المحاولات المستميتة من المهربين ولجوئهم للعديد من وسائل التهريب، ومنها «التهريب عبر الأحشاء»، وقد مكنهم الحس الأمني العالي من التصدي لهذه الوسائل التضليلية المستخدمة وإفشالها، والحيلولة دون نفاذ هذه الكميات الهائلة من المخدرات والممنوعات وإحباط تهريبها.

عن ذلك تحدث خالد أحمد مدير إدارة عمليات مبنى (1) بإدارة عمليات المسافرين، مبيناً أنه رغم وجود أفضل أنظمة التفتيش العالمية، في جميع المنافذ الجمركية، إلا أن جمارك دبي تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري، وذلك بناءً على تعليمات القيادة العليا برئاسة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، بتوفير دورات تدريبية تخصصية في لغة الجسد، للمفتشين والمحققين ولجميع موظفي القطاعات والإدارات الجمركية المعنية.

مبنى المطار 1

وأضاف إن لغة الجسد ساهمت في العديد من الضبطيات، خصوصاً للمهربين الذين لا يحملون أي أغراض أو حقائب، ويلجأون إلى تهريب الممنوعات والمخدرات في أحشائهم، ومن الصعب ضبطهم دون تواجد عناصر بشرية على أعلى مستوي في جمارك دبي، لديها خبرات ومهارات متفردة، بناءً على دورات تدريبية ومناهج علمية حديثة، تساعد على قراءة الجسد وفهم الإشارات والإيماءات اللاإرادية.

وأكد أن إتقان مفتشي الدائرة للغة الجسد، ساهم في ضبط 36 محاولة تهريب في مطار دبي، خلال عام 2014، معظمها في مبني 1، مشيداً بالمستوى الذي وصل إليه مفتشو ومفتشات الدائرة في مباني المطار على وجه الخصوص، وفي جميع منافذ الإمارة عموماً.

وقال: تحرص جمارك دبي على توفير التدريب اللازم للمفتشين والمفتشات وفق أعلى المعايير والمستويات، بما في ذلك التعرف على أنواع المخدرات والمواد الممنوعة وطرق تهريبها، والمراقبة الميدانية، واكتشاف البضائع المقلدة، والإلمام التام بلغة الجسد وفك شفراتها بما يعزز الحس الأمني لديهم، والتمكن من استشعار الخطر مهما كانت طريقة إخفائه.

358 موظفاً

أما الدكتور عبد الوهاب مدني مدير مركز التدريب الجمركي بجمارك دبي، فأوضح أن الدورات التدريبية التي تعقدها جمارك دبي عن لغة الجسد والحس الأمني، متواصلة على مدار العام، وخلال العام الجاري سيتم تدريب نحو 358 موظفاً من مختلف الإدارات المعنية عبر دورات مختلفة مدة كل منها 5 أيام، وذلك وفقاً لأحدث المعايير العالمية وعلى أيدي نخبة من المدربين المتخصصين في المجال.

وأضاف إن الدورات التدريبية تسهم في إثقال مهارات المفتشين بنسب تصل إلى 70%، إذ بلغ متوسط استيعاب المتدربين من الدورات 4.9 من 5، وفقاً لتقييم شامل تجريه إدارة مركز التدريب الجمركي، باختبارات نظرية وعملية قبل الدورة التدريبية وبعدها، وبلغ مستوى النمو لدى المتدربين نحو 41% بعد إنجاز الدورة.

وأوضح أن متوسط العائد المادي من الدورات التدريبية للغة الجسد يبلغ 160 ألف درهم للمتدرب الواحد، من خلال متابعة مدى استفادة المتدرب من الدورات، وذلك بعد 3 أشهر من انتهاء الدورة التدريبية، بتقييم أدائه، علاوة على تقييم مديريه المباشرين له وحجم إنجازه في العمل، ويتم حساب متوسط العائد من خلال وضع عدد من المعايير المعتمدة عالمياً ومقابل مادي لها، إذا حققها المتدرب يتم حساب العائد المادي من الدورة التدريبية.

رموز الإشارات

من جانبه قال سالم سعيد البكر مدرب ومحاضر دورات لغة الجسد بجمارك دبي، إن لغة الجسد بشكل عام هي إيماءات وإيحاءات يفعلها الشخص دون كلام، ومهمة المفتش الجمركي فك رموز الإشارات وترجمتها من دون كلام، وفهم الحركات اللاشعورية التي تصدر من آلاف المسافرين يومياً.

وأضاف: تنمي الدورات التدريبية الحس الأمني لدى المفتشين، وتدعم الفراسة الطبيعية التي يتسم بها الشخص، ومع الخبرة والممارسة يمتلك المفتش قدرة خاصة على فرز واكتشاف المهربين وسط آلاف المسافرين، وبنسبة خطأ بسيطة جداً، ودون إعاقة سهولة التنقل والسفر التي تتسم بها إمارة دبي.

وأكد أن علم لغة الجسد بحر واسع، ويتطور بشكل مستمر، ولغة الجسد لها أقسام كثيرة منها لغة العيون والوجه والجسم والمخاطبة، ويتم إجراء تمارين عملية لجميع المتدربين في هذه الدورات حتى تتحقق الاستفادة بشكل كامل.

ويعد الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتسهيل حركة التجارة المشروعة من المهام الرئيسية للدائرة، لذلك تحرص جمارك دبي على اختيار أفضل الكفاءات البشرية وتعمل على تزويدهم بكل المهارات والتقنيات التي تمكّنهم من التصدي لأي محاولات لتهريب هذه المواد كما تعمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة لأغراض التفتيش.

وتعمل جمارك دبي على توفير كادر بشري مواطن من المفتشين الجمركيين، يتمتعون بكفاءات مهنية عالية، مؤهلة في طرق التفتيش وأساليب الكشف عن المخدرات والمواد الممنوعة، مع توفير أحدث أجهزة الفحص والتفتيش ذات الكفاءة العالية، بصورة تحقق رؤية الدائرة وقيمها المؤسسية ومسؤوليتها في الحفاظ على أمن المجتمع وصحة أبنائه.

ضبطيات في المطار

• سرقة حقائب المسافرين: اشتبه بمسافر في صالة القادمين بمبنى المطار 3 نتيجة تصرفاته وتنقله بين أحزمة الرحلات من خلال الكاميرات الأمنية، وبتحويله إلى المفتشين، وطلب جواز سفره وسؤاله عن الحقائب التي بحوزته، أفاد بأنها تخصه، فطُلب منه فتحها، وبمواجهته أفاد بأنه سرق هذه الحقائب عن حزام المسافرين وهي لا تخصه.

• مخدرات في الأحشاء: رصد موظفو الجمارك مسافراً في صالة القادمين بمبنى المطار 3، نتيجة تصرفاته وتردده في الدخول إلى صالة القادمين، فطلب منه جواز سفره، وبعرضه على جهاز كشف الأحشاء ومعاينته بواسطة الجهاز، تبين وجود أجسام غريبة في أحشائه، وبسؤال المسافر عنها، أفاد بوجود 85 كبسولة تحتوي على مواد مخدرة.

• متسلل وتأشيرة مزورة: شكّ موظفو الجمارك بمسافر في صالة القادمين بمبنى المطار 3، نتيجة تصرفاته وتردده الدخول إلى الصالة، فطلبوا جواز سفره، فأفاد بأن الجواز لدى صديقه، وبالاستفسار عن مكان وجود صديقه، توجّه نحو بوابات الخروج مسرعاً، فتم إيقافه وطلب جواز سفره، فأعطاه للمفتش.

وبالتدقيق على الجواز، تبين أن المسافر لم يختم الدخول، وبالتوجه إلى قسم الإقامة للاستفسار أكثر عن المسافر، تبين أن لديه تأشيرة مزورة، وأنه تسلل عبر بوابات الإقامة دون الحصول على الختم.