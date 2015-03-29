تحذير.. الإصابة باللحمية واللوزتين تؤثر على قدرات الطفل العقلية

تأثير عدم القدرة على التنفس على المخ

الأطفال المصابين باللحمية عرضة للإصابة بتخلف عقلى بسيط

هناك بعض الأمراض التى تعيق القدرة على التنفس، مما يؤثر على صحة المخ، ويكون الشخص أكثر عرضة للتشنجات والإغماء.>يقول الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن عدم قدرة بعض الأشخاص على التنفس بشكل سليم، وطبيعى، فإن ذلك قد يؤثر على المخ لأنه يتسبب فى قلة الأكسجين الذى يصل للمخ، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للتشنجات والإغماء خاصة كبار السن.>ويشير د. مدحت ثابت إلى أن الأشخاص المصابين بتصلب فى شرايين المخ، يجب أن يتوخوا الحذر من استخدام أى شىء قد يجعلهم غير قادرين على التنفس، لذا فمن الضرورى على كبار السن الاهتمام بتهوية الرأس والتنفس، لمنع حدوث تشنجات وإغماءات، لافتا إلى أن الأطفال المصابين باللحمية واللوزتين التى قد تعيق تنفسهم بشكل طبيعى يكونوا أكثر عرضة للإصابة بتخلف عقلى بسيط.

ويضيف استشارى أمراض المخ والأعصاب أنه فى حالة تأثر المخ نتيجة التنفس، تظهر بعض الأعراض كعدم التركيز واضطرابات فى الذاكرة ودرجة الوعى.